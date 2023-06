La relazione tra i colori dei vestiti e le emozioni: la scienza alla ricerca di una risposta definitiva

Si dice che la medicazione alla dopamina possa influenzare la nostra felicità, ma potrebbe anche dipendere dal colore dei nostri vestiti. Questa è l’idea di Salvo Priviter

La moda della "medicazione alla dopamina" sta spopolando su TikTok, dove molti diffondono informazioni errate. Essa invita le persone a selezionare abiti in base al proprio stato d’animo: ad esempio, indossare vestiti colorati durante un giorno triste per sentirsi più felici. Ma cosa ne pensa la comunità scientifica di questa pratica?

Non vi è alcuno studio scientifico che abbia investigato sull’effetto dei colori vivaci nei vestiti sui livelli di dopamina nel cervello dei partecipanti. Perciò la scienza non può fornire una risposta in merito. Tuttavia, ci sono invece studi che dimostrano l’influenza dei vestiti che indossiamo sul nostro comportamento e stato d’animo.

In un precedente studio, è stato riscontrato che le persone che indossano magliette rosse o nere sono considerate più attraenti rispetto a quelle che scelgono altri colori. Inoltre, l’indossare il rosso sembra influire positivamente sulle prestazioni fisiche: uno studio condotto sui risultati delle partite di calcio degli ultimi 55 anni ha dimostrato che le squadre che indossavano divise rosse hanno ottenuto risultati migliori nelle partite casalinghe rispetto a quelle che indossavano altri colori.

Un’indagine ha dimostrato che l’indossare un vestito associato ad una professione specifica, ad esempio il camice bianco dei medici, può migliorare le funzioni cognitive. Tuttavia, gli studenti che affrontano esami risultano essere più a proprio agio indossando abiti meno formali e più comodi.

Le prove iniziali potrebbero suggerire una possibile connessione tra il colore dei vestiti che indossiamo e il nostro stato emotivo, ma la ricerca sull’associazione tra colore ed emozioni presenta alcune limitazioni a causa delle nostre opinioni personali che non sono universalmente condivise e sono fortemente influenzate dalla nostra cultura. Ad esempio, in Europa e in Italia, il colore nero è spesso associato alla tristezza perché viene indossato durante i funerali o il lutto, mentre in Cina il colore bianco viene indossato in segno di lutto.

Forse è possibile che i nostri vestiti influiscano sulla nostra felicità o sulla nostra performance in alcune circostanze rispetto ad altre, ma questo dipende anche dalle tradizioni e dalle abitudini della nostra cultura.

In riferimento alla disciplina della psicologia, i contenuti maggiormente consult

