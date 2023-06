La verità sulla “medicazione alla dopamina” e il colore dei vestiti: la scienza spiega se influisce sulla felicità o meno

Il colore dei nostri vestiti può influire sulla nostra felicità durante la cura della dopamina? È ciò che sembra suggerire Salvatore Privitera.

Su TikTok, una delle tendenze più popolari è la "medicazione alla dopamina", che viene spesso associata alla disinformazione. Questa pratica incoraggia le persone a scegliere abiti in base al loro stato d’animo, con l’idea che indossando colori vivaci in un giorno triste ci si possa sentire più felici. Tuttavia, non ci sono prove scientifiche che confermino l’efficacia di questa pratica.

Non esiste nessuno studio scientifico che abbia esaminato l’effetto dei colori vivaci degli abiti sui livelli di dopamina del cervello dei partecipanti. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano che i vestiti che indossiamo hanno un impatto sul nostro comportamento e stato d’animo.

In un precedente studio, si è scoperto che le persone che indossavano una maglietta rossa o nera erano considerate più attraenti rispetto a chi indossava altri colori. Inoltre, indossare il rosso sembra avere un effetto positivo sulle prestazioni fisiche. Uno studio che ha analizzato le partite di calcio degli ultimi 55 anni ha dimostrato che le squadre che giocavano in casa con una divisa rossa hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelle con altri colori di divisa.

Un esperimento ha evidenziato che vestire indumenti legati ad una professione, come il camice bianco dei medici, aiuta a migliorare le capacità cognitive. Al contrario, gli studenti che si trovano a sostenere esami hanno prestazioni migliori se indossano vestiti più informali e comodi.

Sebbene le prove preliminari possano suggerire una relazione tra il nostro stato d’animo e il colore che scegliamo di indossare, l’analisi delle associazioni tra colore ed emozioni presenta alcune limitazioni, poiché le nostre percezioni sono influenzate dalla cultura di appartenenza. Ad esempio, in Europa e in Italia, il nero è comunemente associato alla tristezza poiché è il colore indossato durante i funerali e il lutto, mentre in Cina il bianco è il colore scelto dalle persone in lutto.

Forse è possibile che l’abbigliamento che scegliamo influisca sulla nostra felicità o ci permetta di affrontare meglio alcune situazioni, ma ciò dipende anche dalla cultura del luogo in cui viviamo.

