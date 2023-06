L’effetto del meme virale su Windows 11: utenti acquistano la licenza di WinRAR

Il software WinRAR sta beneficiando dell’effetto virale del meme su Windows 11, poiché molti utenti stanno acquistando la licenza. Questo è quanto segnala Andrea Zanettin

Da poco Microsoft ha dichiarato che il sistema operativo Windows 11 supporterà nativamente i file RAR, inclusi nel pacchetto offerto dal sistema operativo. Questa novità ha fatto nascere il dubbio su cosa succederà a WinRAR, il noto programma di terze parti utilizzato per gestire questi file.

Secondo quanto riportato da Neowin, i creatori della soluzione molto popolare hanno fatto un commento ufficiale sulla situazione attraverso un tweet che è diventato virale. Questo tweet, pubblicato il 30 maggio 2023, ha già superato i 2 milioni di visualizzazioni su Twitter.

Di cosa si tratta? Si parla del famoso meme "This is fine" (che significa "Tutto va bene"), dove un cane del webcomic Gunshow viene lentamente avvolto dalle fiamme, ma cerca di rimanere calmo. In altre parole, sembra che ci sia una certa preoccupazione nell’ambito di WinRAR.

Louise Cusworth del team vendite di WinRAR ha commentato la situazione con Microsoft, dichiarando che l’azienda è stata onorata della decisione ma che allo stesso tempo sono preoccupati. Essendo una piccola azienda, hanno timore della grande azienda internazionale multimiliardaria con molto potere come Microsoft. Tuttavia, Cusworth ha indicato che questa situazione potrebbe portare sia sfide che potenziali vantaggi per WinRAR.

Pare che l’integrazione nativa di Windows 11 si concentrerà solo sull’apertura dei file RAR, lasciando a WinRAR e altre app di terze parti la funzionalità di compressione. Comunque, sembra che ci sia un cambiamento in corso e non c’è da meravigliarsi se molti si chiedono cosa accadrà al programma che ha accompagnato tantissimi utenti per anni.

In questi giorni, esaminando il profilo Twitter di WinRAR, si possono vedere segnalazioni di persone che stanno decidendo di pagare per il programma, che fino ad ora era in fase di prova gratuita diventando un vero e proprio meme. C’è chi dichiara di aver usato WinRAR per almeno 14 anni e che è ora di iniziare a pagare per l’utilizzo. In breve, come sempre, il Web sta reagendo in modo peculiare.

Questa è la nostra situazione attuale. #Windows11 pic.twitter.com/t8WnXaWyZa— WinRAR (@WinRAR_RARLAB) May 30, 2023

Il tweet di WinRAR con tre bottiglie di champagne in emoji e un link al loro sito web.

