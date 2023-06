L’effetto del meme virale su Windows 11: utenti acquistano la licenza di WinRAR

Il software WinRAR sta diventando popolare grazie al meme virale che circola su internet riguardante l’installazione di Windows 11. Gli utenti sembrano essere incoraggiati ad acquistare

Poco tempo fa, Microsoft ha annunciato che Windows 11 supporterà nativamente i file RAR. Questo significa che il sistema operativo offrirà direttamente questa funzionalità. Questa novità ha fatto sorgere alcune domande riguardo al futuro di WinRAR, un programma di terze parti che è strettamente legato a questo tipo di file.

Come riportato da Neowin, i creatori di una soluzione molto popolare hanno commentato ufficialmente la situazione con un tweet che è diventato virale. Questo tweet, pubblicato il 30 maggio 2023, ha già raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni su Twitter.

Di cosa parla questo articolo? Si parla del famoso meme "This is fine" (che può essere tradotto come "Tutto va bene"), dove un cane tratto dal webcomic Gunshow è immerso lentamente dalle fiamme cercando di rimanere calmo. Pare che ci sia un po’ di inquietudine riguardo alla situazione da parte di WinRAR.

Louise Cusworth, del team vendite di WinRAR, ha commentato la situazione con Microsoft. Ha detto che l’azienda è stata onorata della decisione di Microsoft, ma ha anche ammesso di essere preoccupata. WinRAR è una piccola azienda e Microsoft è una grande azienda internazionale con molto potere. Cusworth ha detto che questa evoluzione potrebbe portare sfide e vantaggi per WinRAR.

Si sta discutendo del supporto nativo di Windows 11 per l’apertura dei file RAR. Si pensa che il supporto si concentrerà solo sull’apertura dei file, lasciando le funzionalità di compressione a programmi di terze parti come WinRAR. Tuttavia, ci sono segnali che qualcosa sta cambiando in questo senso e molti si chiedono quale sarà il destino di WinRAR, che ha accompagnato molti utenti per molti anni.

In questi giorni ho notato sul profilo Twitter di WinRAR che molte persone stanno iniziando a pagare per il programma, ponendo fine alla fase di prova gratuita che è diventata un vero e proprio meme. Ho letto un commento di qualcuno che ha dichiarato di usare WinRAR da almeno 14 anni e che è giunto il momento di iniziare a pagare per il servizio. Il Web sta reagendo alla solita maniera.

