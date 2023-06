L’effetto virale del meme su WinRAR e l’acquisto della licenza da parte degli utenti di Windows 11

Il software WinRAR sta diventando virale grazie ai meme e questo sta portando molti utenti ad acquistare la licenza, soprattutto in vista del lancio di Windows 11. Questo è ci

Da poco tempo Microsoft ha reso noto che Windows 11 supporterà i file RAR in modo nativo, senza la necessità di utilizzare programmi di terze parti. Questa novità ha fatto sorgere il dubbio su cosa accadrà a software come WinRAR, che fino ad oggi era stato utilizzato per gestire questi tipi di file.

Come riportato da Neowin, i produttori di una soluzione molto popolare hanno commentato ufficialmente la situazione pubblicando un tweet che è diventato virale. Pubblicato il 30 maggio 2023, il tweet ha già raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni su Twitter.

Di cosa si tratta? Si parla del famoso meme "This is fine" (che significa "Tutto va bene"), in cui un cane del fumetto online Gunshow viene lentamente circondato dalle fiamme mentre cerca di rimanere calmo. In sostanza, sembra che ci sia un po’ di preoccupazione da parte di WinRAR.

Louise Cusworth, membro del team vendite di WinRAR, ha rilasciato una dichiarazione a Neowin riguardo alla recente decisione di Microsoft. Cusworth ha espresso la propria gratitudine per l’onore ricevuto, ma ha anche ammesso le preoccupazioni dell’azienda, considerando il fatto che Microsoft è una grande multinazionale con un grande potere. Tuttavia, Cusworth ha affermato che questa situazione potrebbe portare sia sfide che opportunità per WinRAR.

Pare che Windows 11 includerà un supporto nativo solo per l’apertura dei file RAR, lasciando la compressione a programmi esterni come WinRAR. Nonostante ciò, è evidente che ci sia un cambiamento in corso e molti si domandano cosa accadrà al programma che ha accompagnato molti utenti per anni.

In questi giorni ho notato che sul profilo Twitter di WinRAR molte persone stanno segnalando di aver deciso di pagare per il programma dopo anni di utilizzo gratuito. La fase di prova gratuita, che era diventata un meme, sembra essere giunta al termine. C’è chi afferma di usare WinRAR da almeno 14 anni e di voler iniziare a pagare per il proprio utilizzo. In generale, il Web sta reagendo in modo prevedibile a questa novità.

La nostra situazione attuale. #Windows11 pic.twitter.com/t8WnXaWyZa— WinRAR (@WinRAR_RARLAB) 30 maggio 2023

