L’IA come rischio esistenziale: OpenAI e la richiesta di regolamentazione per il futuro della tecnologia

La dichiarazione di alcuni esperti del settore sull’IA come potenziale rischio ha sollevato diverse domande su OpenAI e il suo CEO, Sam Altman. Tuttavia, non dobbiamo pensare subito ai peggiori scenari, come la ribellione delle macchine. Altman e altri esperti semplicemente affermano che l’IA va trattata con cautela, proprio come qualsiasi tecnologia avanzata che può portare a rischi per la società.

Non c’è bisogno di preoccuparsi per eventuali scenari apocalittici causati dall’uso sbagliato dell’intelligenza artificiale. Al contrario, l’IA ha dimostrato di avere grandi potenzialità in molte aree, evolvendosi in modo così rapido da sorprendere anche il settore tecnologico. L’IA può accelerare il progresso in modo positivo o negativo, come dimostrato dalla ricerca biochimica e biomedica che ha già visto la creazione di antibiotici in sole due ore grazie all’IA. È importante regolamentare l’utilizzo dell’IA per garantire il massimo beneficio per la società.

L’uso dell’intelligenza artificiale nel campo medico è stato oggetto di un recente studio pubblicato sul sito ufficiale del Parlamento Europeo. Sebbene l’IA possa portare a potenziali benefici, come la diagnosi precoce di malattie, è anche importante considerare i rischi. Tra questi ci sono la possibilità di errori che potrebbero danneggiare i pazienti, la mancanza di trasparenza e la violazione della privacy. Non è necessario approfondire troppo per capire che questo problema può estendersi a tutti i campi in cui l’IA viene utilizzata. Il vero problema sta nell’uso che le persone fanno di questi strumenti, il che spiega le recenti dichiarazioni di alcune figure importanti del mondo tech, che considerano l’IA come un "rischio esistenziale" da affrontare con la stessa priorità delle pandemie e della guerra nucleare.

Gli esperti firmatari, tra cui il CEO di Google DeepMind, Demis Hassabis, e Dario Amodei, CEO di Anthropic, hanno chiesto una regolamentazione rigorosa in materia di intelligenza artificiale. Attualmente, questa manca in tutto il mondo. Anche i Big hanno interesse a un settore regolamentato in cui innovare senza infrangere le regole. Alcune realtà stanno rendendo accessibili modelli di intelligenza artificiale con paletti "controversi". Ad esempio, il generatore di immagini IA Stable Diffusion è stato criticato perché consente input che possono portare a problematiche di disinformazione e violazione del copyright. Anche lo strumento indipendente Midjourney, utilizzato per realizzare foto false di personaggi noti, è finito in mezzo a una bufera di questo tipo. Anche se si stanno prendendo precauzioni, è ancora possibile generare immagini di personaggi noti in pochi secondi attraverso un browser.

OpenAI è un’organizzazione creata da Sam Altman che si impegna a mostrare al mondo le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale in modo etico. L’obiettivo dell’IA amichevole è sempre stato caro ad Altman e ai suoi soci fin dalla sua fondazione nel 2015. Nonostante le controversie sul fatto che OpenAI stia perseguendo o meno il suo obiettivo iniziale di no profit, l’idea di base è quella di far discutere sul tema dell’IA prima che le grandi aziende tecnologiche rilascino servizi potenti "chiusi" di cui solamente pochi conoscono i dettagli. Il pensiero di Altman e degli altri firmatari è quello di rendere l’IA accessibile a tutti, porre le basi per delle regole standardizzate e valide per tutti. Si spera che la politica si impegni a fare dei passi in avanti in tal senso, in modo che si generi un dibattito globale attorno al tema e si utilizzi l’IA per apportare benefici alle nostre vite, e non per potenziali minacce alla nostra esistenza.

Gli esperti ritengono che il settore dell’intelligenza artificiale abbia bisogno di una regolamentazione tempestiva e di un dibattito generale per evitare i peggiori scenari. Il messaggio di Altman e soci sembra essere quello di far capire l’importanza di una regolamentazione ben strutturata alle autorità dei vari Paesi e alle persone in generale. Nonostante l’associazione dell’IA a pandemie e guerre nucleari possa sembrare esagerata, serve a sottolineare l’urgenza di mettere dei paletti alla veloce evoluzione del settore. OpenAI ha stanziato un fondo da un milione di dollari per finanziare la ricerca e le aziende che cercano di migliorare la regolamentazione dell’IA. Si sta decidendo quale sarà il futuro dell’IA e non sorprende che l’Unione Europea stia discutendo una proposta di regolamentazione, l’AI Act, che sarebbe la prima del mondo.

Il futuro ci dirà in quale direzione ci muoveremo riguardo all’intelligenza artificiale, ma non dobbiamo preoccuparci di Terminator. Il portale ufficiale di OpenAI ci informa che l’IA avrà un impatto significativo ed esteso sul piano economico e sociale, influenzando la vita degli individui, le interazioni tra di loro e l’evoluzione della società. Pertanto, le decisioni riguardanti il comportamento dell’IA dovrebbero essere prese in considerazione da diverse prospettive che riflettano l’interesse pubblico. Le leggi esistono per regolare il comportamento, ma l’IA ha bisogno di linee guida più complesse e adattive per la sua condotta. Ad esempio, quando i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero condannare o criticare personaggi pubblici, date le opinioni diverse riguardo a tali figure? Come dovrebbero essere rappresentate le opinioni controverse nei risultati dell’IA? L’IA dovrebbe riflettere un individuo medio nel mondo, il Paese dell’utente, i dati demografici dell’utente o qualcosa di completamente diverso? Infine, nessun singolo individuo, azienda o Paese dovrebbe dettare queste decisioni.

L’intelligenza artificiale forte, chiamata AGI, potrebbe apprendere qualsiasi compito intellettuale come un essere umano, ma al momento non è ancora stata raggiunta questa capacità. Tuttavia, se ciò avvenisse, dovrebbe beneficiare l’intera umanità e essere inclusiva. Per questo motivo, si è lanciato un programma di sovvenzioni per trovare team in tutto il mondo capaci di sviluppare un processo democratico per le regole che dovrebbero essere seguite dai sistemi di intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di imparare da questi esperimenti e utilizzarli come base per un processo più vasto e ambizioso in futuro. Anche se questi esperimenti iniziali non sono vincolanti per le decisioni, si spera che possano esplorare questioni importanti e costruire nuovi strumenti democratici per influenzare le decisioni future in modo più diretto.

Ci sono ulteriori argomenti riguardanti l’Intelligen

