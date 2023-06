L’IA come rischio esistenziale: perché OpenAI chiede una regolamentazione urgente

Sam Altman, il CEO di OpenAI, ha firmato uno statement in cui si afferma che l’intelligenza artificiale può rappresentare un rischio reale. Questo ha attirato l’attenzione di molti, ma è importante chiarire che Altman non è l’unico esperto che pensa che l’IA debba essere trattata con cautela. Alcuni la considerano un rischio esistenziale, paragonandola a pandemie e guerre nucleari. Tuttavia, è importante contestualizzare questi confronti e non pensare a scenari alla Skynet. Altman e gli altri non intendono che l’IA distrugga l’umanità, ma piuttosto che debba essere regolamentata con attenzione.

Al momento non sembrano esserci scenari post apocalittici causati dall’errato utilizzo dell’intelligenza artificiale, grazie alla regolamentazione in atto. L’IA sta dimostrando grandi potenzialità in molti settori, in modo così veloce da sorprendere anche il mondo tecnologico. Si parla di soluzioni che possono accelerare il progresso, sia in maniera positiva che negativa. Ad esempio, grazie all’IA, si sta iniziando a creare antibiotici in sole due ore nella ricerca biochimica e biomedica.

L’uso dell’intelligenza artificiale nel campo medico presenta vantaggi e criticità, come evidenziato da uno studio pubblicato sul portale del Parlamento Europeo. Tra i potenziali problemi ci sono errori che possono danneggiare i pazienti, mancanza di trasparenza e vulnerabilità nella violazione della privacy. Anche l’utilizzo improprio di ChatGPT da parte di un avvocato dimostra che l’uso dell’IA richiede attenzione. Il vero problema non è l’intelligenza artificiale in sé, ma l’uso che ne fa l’essere umano. Le recenti dichiarazioni di alcune figure del mondo tech che definiscono l’IA come un "rischio esistenziale" hanno un significato importante. In particolare, si legge che mitigare il rischio di estinzione dell’IA dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi sulla scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare.

Gli esperti firmatari, tra cui il CEO di Google DeepMind, Demis Hassabis, e Dario Amodei, CEO di Anthropic, chiedono una regolamentazione rigida in materia di intelligenza artificiale, che al momento è ancora carente in tutto il mondo. Anche per i grandi player del settore, è importante avere una regolamentazione che consenta l’innovazione senza violare le regole. Ci sono alcune realtà che offrono modelli di intelligenza artificiale accessibili a tutti, anche online, ma questi modelli possono creare problemi di disinformazione, violazione del copyright e altro ancora. Ad esempio, il generatore di immagini IA Stable Diffusion è stato criticato per i suoi input controversi. Anche lo strumento indipendente Midjourney, utilizzato per creare immagini false di personaggi famosi, ha scatenato una discussione sull’argomento. Anche se ci sono alcune precauzioni in atto, ancora oggi è possibile creare immagini di personaggi famosi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale tramite un browser.

OpenAI è un’organizzazione che si impegna a mostrare l’importanza dell’Intelligenza Artificiale in modo etico. La loro missione di una "friendly AI" è sempre stata guidata dal loro fondatore, Sam Altman, che ha creato l’azienda alla fine del 2015. Sebbene ci sia stata una discussione su se OpenAI sia stata fedele alla sua missione originale (inizialmente era una no-profit, ma ora è una struttura ibrida capped-profit), il loro obiettivo è sempre stato quello di far discutere sul tema dell’IA prima che le grandi aziende tecnologiche l’implementino in modo "chiuso" senza la conoscenza del pubblico. Altman e i suoi colleghi desiderano che l’IA sia accessibile a tutti, senza che nessuno abbia dei "superpoteri" in tal senso. Vogliono creare delle regole valide per tutti e utilizzare l’IA per il bene dell’umanità, invece di creare minacce alla nostra esistenza. La politica deve fare passi in avanti per promuovere un dibattito globale attorno al tema e garantire che l’IA sia utilizzata in modo etico.

Gli esperti ritengono che il settore dell’intelligenza artificiale abbia bisogno di essere regolamentato e discusso al più presto per evitare scenari negativi. Il messaggio di Altman e soci sembra essere quello di far comprendere l’importanza di una regolamentazione ben strutturata anche alle autorità e alle persone in generale. Nonostante associare l’IA a pandemie e guerre nucleari possa sembrare esagerato, ciò evidenzia l’esigenza di mettere dei limiti a un settore in rapida evoluzione. OpenAI ha recentemente stanziato un milione di dollari per finanziare la ricerca di proposte e idee per migliorare la regolamentazione dell’IA. Si discute attualmente di un AI Act europeo, la prima importante proposta di regolamentazione sull’IA al mondo, all’interno dell’Unione Europea. Si sta decidendo il futuro dell’IA e diventa sempre più urgente una regolamentazione adeguata.

Non abbiamo ancora esplorato completamente la questione sull’intelligenza artificiale e solo il futuro ci dirà in quale direzione andremo. Tuttavia, se pensavate a Terminator, potete smorzare le vostre preoccupazioni. Il portale ufficiale di OpenAI ha descritto l’impatto economico e sociale significativo che l’intelligenza artificiale avrà sulla vita degli individui, sulle loro interazioni e sull’evoluzione della società. Siamo convinti che le decisioni sull’uso dell’IA debbano essere prese considerando l’interesse pubblico. Occorrono leggi che regolino il comportamento dell’IA e linee guida complesse ed adattive. Ad esempio, come l’IA dovrebbe comportarsi nei confronti dei personaggi pubblici? Come dovrebbero essere rappresentate le opinioni controverse nei risultati dell’IA? L’intelligenza artificiale dovrebbe riflettere un individuo medio, il Paese dell’utente o qualcosa di completamente diverso? Nessun singolo individuo, azienda o Paese dovrebbe dettare queste decisioni.

L’obiettivo dell’AGI (intelligenza artificiale avanzata in grado di apprendere qualsiasi compito intellettuale umano, ancora non raggiunto ma possibile in futuro) deve essere quello di beneficiare tutta l’umanità e di essere sviluppata in modo inclusivo. Per questo motivo, stiamo lanciando un programma di sovvenzioni per iniziare a raggiungere questo obiettivo. Cerchiamo team di tutto il mondo per sviluppare un processo democratico che possa rispondere alle domande sulle regole che i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero seguire. Vogliamo imparare dagli esperimenti e utilizzarli come base per un processo più ampio e ambizioso in futuro. Anche se questi esperimenti non sono vincolanti per le decisioni, speriamo che esplorino questioni importanti per la presa di decisioni e creino nuovi strumenti democratici per informare le decisioni future in modo più diretto.

Ci sono ulteriori materiali riguardanti l’Intelligenza

EVERYEYE.it è un sito web gestito dalla società HIDEDESIGN S.R.L., attiva dal 2001 al 2023. Il sito offre informazioni sullo staff e sui contatti, una sezione FAQ, informazioni sull’etica e la trasparenza, e immagini stock fornite da Depositphotos. Inoltre, è possibile lavorare con il sito, ma ci sono anche informazioni sulla privacy, i termini e le condizioni, la cancellazione del profilo e la politica sui cookie. Infine, c’è anche la

Effettua la registrazione tramite un Account già esistente.

Se hai già un account su Everyeye.it, effettua immediatamente il login.

Denominazione dell’utente

La parola

Hai smarrito la tua chiave d’access

Ti piacerebbe creare un account?