L’IA come rischio esistenziale: perché OpenAI e altri esperti chiedono una regolamentazione urgente

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha firmato uno statement in cui si sottolinea il rischio rappresentato dall’intelligenza artificiale. Questo ha sollevato molte domande sul perché un esperto di questo settore abbia considerato l’IA pericolosa. Tuttavia, non è l’unico a pensarlo. Molti altri esperti hanno messo in guardia contro l’uso irresponsabile dell’IA, paragonandola a pandemie e guerre nucleari. Nonostante queste associazioni possano sembrare esagerate, bisogna considerare il contesto in cui vengono utilizzate e non pensare a scenari fantascientifici come Skynet. In sostanza, Altman e i suoi colleghi non intendono che l’IA rappresenti un rischio esistenziale per l’umanità.

Non c’è alcun bisogno di preoccuparsi per eventuali scenari apocalittici legati all’uso improprio dell’Intelligenza Artificiale, poiché la regolamentazione è la parola chiave. L’IA sta dimostrando un enorme potenziale in vari campi e sta avanzando a una velocità tale da far impallidire anche il settore tecnologico. Ci sono soluzioni che possono accelerare il progresso, sia in modo positivo che negativo. Ad esempio, nella ricerca biochimica e biomedica, l’IA sta già dimostrando la capacità di creare antibiotici in sole due ore.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo medico può portare ad errori importanti e alla violazione della privacy dei pazienti. Uno studio pubblicato sul portale del Parlamento Europeo evidenzia sia i potenziali benefici che le criticità dell’uso dell’IA in questo settore. Il rischio di abuso di queste tecnologie è sempre presente, come dimostra il recente caso di un avvocato che ha utilizzato un chatbot per inventare precedenti. Il problema non è l’IA in sé, ma l’uso che l’essere umano può farne. Alcune figure del mondo tech hanno dichiarato che l’IA rappresenta un "rischio esistenziale" e che mitigare questo rischio dovrebbe essere una priorità globale, insieme ad altre minacce sociali come le pandemie e la guerra nucleare.

Gli esperti, tra cui il CEO di Google DeepMind, Demis Hassabis, e Dario Amodei, CEO di Anthropic, richiedono una regolamentazione rigorosa del settore dell’intelligenza artificiale, che attualmente manca in molte parti del mondo. Anche le grandi aziende sono interessate ad avere un settore regolamentato e in cui si possa innovare senza violare le norme. Alcune realtà stanno rendendo accessibili modelli di intelligenza artificiale con limitazioni controverse, come il generatore di immagini IA Stable Diffusion, che ha suscitato critiche per la possibilità di creare immagini false e violare il copyright. Anche lo strumento indipendente Midjourney ha causato polemiche per le foto false di Papa Francesco e Donald Trump che ha creato. Nonostante le precauzioni che sono state adottate, ancora oggi è possibile generare immagini false di personaggi noti in pochi secondi da un browser.

OpenAI è un’organizzazione che si dedica a mostrare al mondo le potenzialità dell’IA in modo etico, guidata da Sam Altman. L’obiettivo di "friendly AI" è stato sin dalla fondazione nel 2015. Nonostante i dibattiti sul fatto che OpenAI stia perseguendo o meno l’obiettivo iniziale, l’idea di base è quella di far discutere sul tema dell’Intelligenza Artificiale prima che le Big Tech rilascino servizi "chiusi" di cui solamente in pochi conoscono i dettagli. L’obiettivo è rendere accessibile l’IA a tutti, porre le basi per regole standardizzate e valide per tutti, e utilizzare le potenzialità dell’IA per apportare benefici alle nostre vite, non per potenziali minacce alla nostra esistenza. La politica deve fare dei passi in avanti in tal senso, per generare un dibattito globale attorno al tema.

Gli esperti ritengono che il settore dell’intelligenza artificiale abbia bisogno di essere regolamentato e discusso al più presto per evitare scenari negativi. Un’interpretazione possibile è che Altman e i suoi colleghi cerchino di far comprendere l’importanza di una regolamentazione ben strutturata alle autorità dei vari Paesi e alle persone in generale. Anche se associare l’IA a pandemie e guerre nucleari sembra eccessivo, questo evidenzia l’urgente necessità di stabilire dei limiti in un settore che sta progredendo rapidamente. OpenAI ha stanziato un milione di dollari per finanziare la ricerca e migliorare il futuro dell’IA. Si sta discutendo in tutto il mondo del futuro uso dell’IA, e l’Unione Europea ha proposto il primo importante regolamento sull’IA, l’AI Act.

Non abbiamo ancora compreso appieno l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla nostra società e solo il futuro potrà mostrarci la direzione che prenderemo. Tuttavia, se pensavate alla distopia di Terminator, potete tranquillizzarvi. Al momento, l’OpenAI afferma che l’IA avrà un impatto significativo ed esteso sulla nostra economia e società. Si ritiene che le decisioni riguardanti il comportamento dell’IA debbano essere modellate da diverse prospettive che riflettano l’interesse pubblico. Le leggi sono importanti per regolare il comportamento, ma l’IA ha bisogno di linee guida ancora più complesse ed adattive. Ad esempio, come dovrebbero essere gestite le opinioni controverse nei risultati dell’IA? E come dovrebbe essere rappresentato l’individuo medio nella sua condotta? La decisione su questi aspetti non dovrebbe essere presa da un singolo individuo, azienda o Paese.

L’obiettivo dell’AGI (cioè l’intelligenza artificiale forte, in grado di apprendere qualsiasi compito intellettuale che un essere umano può imparare, ma che ancora non è stato raggiunto, secondo Altman) dovrebbe essere quello di beneficiare l’intera umanità e di essere configurata in modo più inclusivo possibile. Per perseguire questo obiettivo, stiamo lanciando un programma di sovvenzioni per fare un primo passo in questa direzione. Stiamo cercando team provenienti da tutto il mondo per sviluppare un processo democratico che possa rispondere a domande su quali regole dovrebbero seguire i sistemi di intelligenza artificiale. Vogliamo imparare da questi esperimenti e utilizzarli come base per un processo più globale e ambizioso in futuro. Nonostante questi esperimenti iniziali non siano vincolanti per le decisioni (almeno per il momento), ci auguriamo che possano esplorare questioni importanti per le decisioni e creare nuovi strumenti democratici che possano informare direttamente le decisioni future.

Ci sono ulteriori materiali relativi all’intelligenza artific

Il sito EVERYEYE.it è di proprietà della società HIDEDESIGN S.R.L. con Partita Iva 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ e la politica di etica e trasparenza della società. Inoltre, sono presenti immagini stock di Depositphotos. È possibile lavorare con la società e sono disponibili informazioni sulla privacy, i termini e le condizioni. È possibile cancellare il proprio profilo e sono presenti informazioni sulla gestione dei

Effettua la registrazione usando un Account che hai già creato.

Se hai già registrato un account su Everyeye.it, effettua subito l’accesso.

Il termine "Nome Utente

La parola

Hai perso la password o non riesci a ricord

Sei interessato a effettuare la registrazione?