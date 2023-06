L’IA come “rischio esistenziale”: perché OpenAI e Sam Altman chiedono una regolamentazione rigorosa

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha sottoscritto uno statement in cui si afferma che l’intelligenza artificiale può rappresentare un rischio reale. Anche se non è l’unico esperto del settore a pensarlo, le sue parole hanno fatto scalpore. L’IA è stata accostata a pandemie e guerre nucleari, ma va sottolineato che si parla di rischio esistenziale solo in un ambito specifico e non si fa riferimento a scenari fantascientifici come Skynet. In ogni caso, l’IA va trattata con cautela.

L’argomento principale è la necessità di una regolamentazione nell’uso dell’intelligenza artificiale. Al momento non ci sono scenari apocalittici legati ad un uso inappropriato dell’IA. Al contrario, essa sta dimostrando un grande potenziale in diversi settori, tanto da superare addirittura i limiti della tecnologia. Si parla di soluzioni che possono accelerare il progresso, sia in positivo che in negativo. Un esempio è rappresentato dalla ricerca biochimica e biomedica, dove l’IA è in grado di creare antibiotici in sole due ore.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo medico potrebbe avere sia dei benefici che delle criticità. Secondo uno studio pubblicato sul portale ufficiale del Parlamento Europeo, ci sono dei potenziali errori che possono causare danni ai pazienti e problemi di trasparenza e violazione della privacy. Questo problema non è legato alla presenza di intelligenza artificiale senziente, ma all’uso che l’essere umano ne fa. Alcuni esperti del mondo tech hanno definito l’IA come un "rischio esistenziale", mettendola allo stesso livello di rischio delle pandemie e della guerra nucleare. È importante considerare questi rischi e mitigarli per evitare problemi futuri.

Gli esperti, tra cui il CEO di Google DeepMind Demis Hassabis e il CEO di Anthropic Dario Amodei, chiedono una regolamentazione rigorosa per l’intelligenza artificiale, poiché attualmente manca in tutto il mondo. Anche le grandi aziende hanno interesse in un settore regolamentato in cui possono innovare senza violare le regole. Alcune realtà offrono modelli di intelligenza artificiale accessibili a tutti, ma questi modelli possono essere controversi e portare a problemi come la disinformazione o la violazione del copyright. Ad esempio, il generatore di immagini IA Stable Diffusion è stato criticato per queste ragioni. Anche lo strumento indipendente Midjourney, utilizzato per creare immagini false di personaggi famosi come Papa Francesco e Donald Trump, ha causato una discussione sul tema. Anche se ci sono precauzioni in atto, è ancora possibile generare immagini di personaggi noti in pochi secondi utilizzando l’intelligenza artificiale.

OpenAI è un’organizzazione guidata da Sam Altman che si propone di mostrare al mondo le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale in modo etico. Il concetto di "friendly AI" è molto importante per Altman e i suoi collaboratori, che vogliono porre le basi per delle regole standardizzate e accessibili a tutti, in modo da evitare che solo pochi abbia "superpoteri" in questo campo. L’obiettivo è quello di generare un dibattito globale sulla questione dell’IA, utilizzando le potenzialità di questa tecnologia per apportare benefici alla società, anziché rappresentare una minaccia. La politica deve fare dei passi in avanti in tal senso per rendere l’IA accessibile a tutti e porre le basi per una regolamentazione efficace e condivisa.

Gli esperti sostengono che il settore dell’intelligenza artificiale abbia bisogno di una regolamentazione tempestiva e di un dibattito aperto per evitare i peggiori scenari possibili. Altman e i suoi colleghi sembrano voler far comprendere alle autorità e alla gente l’importanza di una regolamentazione ben strutturata. Anche se sembra esagerata l’associazione tra l’IA e pandemie e guerre nucleari, rende bene l’idea della necessità di mettere dei limiti a una realtà che sta evolvendo rapidamente. OpenAI ha stanziato un milione di dollari per finanziare la ricerca e le aziende che si occupano di regolamentare l’IA. Stiamo entrando nella fase in cui si deciderà il futuro dell’IA e non sorprende che l’Unione Europea stia discutendo di un AI Act, la prima proposta di regolamentazione sull’IA al mondo.

Siamo solo all’inizio e il futuro ci dirà in che direzione andremo, ma se pensavi a Terminator come futuro dell’intelligenza artificiale, non è così. Ciò che è certo al momento è quanto riportato sul sito ufficiale di OpenAI: l’IA avrà un impatto significativo sull’economia e sulla società. Per questo motivo, le decisioni su come comportarsi con l’IA devono essere prese considerando l’interesse pubblico. Le leggi sono importanti, ma l’IA ha bisogno di linee guida adattive per il suo comportamento. Ad esempio, come dovrebbero essere rappresentate le opinioni controverse nei risultati dell’IA? L’IA dovrebbe riflettere l’individuo medio, il paese dell’utente o qualcosa di completamente diverso? Nessuno dovrebbe dettare queste decisioni, né singoli individui, né aziende, né paesi.

L’intelligenza artificiale forte, ovvero quella in grado di apprendere compiti intellettuali che possono essere imparati da un essere umano, potrebbe rappresentare un importante passo avanti per l’umanità, ma solo se plasmata in modo inclusivo. Per questo motivo, stiamo lanciando un programma di sovvenzioni per cercare team di tutto il mondo che possano sviluppare un processo democratico per decidere quali regole seguire per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è di imparare da queste esperienze e utilizzarle come base per un processo ancora più ambizioso in futuro. Anche se questi esperimenti iniziali non sono vincolanti, speriamo che possano affrontare questioni importanti e costruire nuovi strumenti democratici per informare le decisioni in futuro.

Ci sono anche altri materiali riguardanti l’Intelligenza Art

