L’IA è davvero pericolosa? La necessità di una regolamentazione secondo Sam Altman di OpenAI

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha sottoscritto un comunicato che mette in guardia sui rischi dell’IA. Non è l’unico esperto ad avere questa opinione, infatti molti considerano l’intelligenza artificiale come un rischio reale, paragonabile a pandemie e guerre nucleari. Tuttavia, è importante contestualizzare le associazioni forti e non pensare a scenari di fantasia come Skynet. Il termine "rischio esistenziale" deve essere usato con cautela e non deve essere frainteso.

La parola chiave in questo momento è "regolamentazione". Non c’è bisogno di preoccuparsi per scenari post apocalittici legati all’uso scorretto dell’intelligenza artificiale. Infatti, l’IA sta dimostrando grandi potenzialità in molti campi, avanzando a una velocità tale da far invidia anche al settore tecnologico. Ci sono soluzioni che possono accelerare il progresso, sia in modo positivo che negativo. Ad esempio, nella ricerca biochimica e biomedica, l’IA sta contribuendo a creare antibiotici in sole due ore.

La tecnologia dell’intelligenza artificiale potrebbe portare benefici al campo medico, ma anche rischi da non sottovalutare. Uno studio pubblicato sul portale ufficiale del Parlamento Europeo evidenzia la possibilità di errori ai danni dei pazienti, la mancanza di trasparenza e le vulnerabilità relative alla violazione della privacy. Il recente utilizzo improprio di un avvocato con ChatGPT dimostra l’importanza dell’uso responsabile di questi strumenti. Le dichiarazioni di alcune figure del mondo tech, che parlano dell’IA come di un "rischio esistenziale", sottolineano l’importanza di mitigare il rischio di estinzione dell’IA, insieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare. In sintesi, l’uso dell’intelligenza artificiale richiede attenzione e responsabilità per evitare errori e rischi per l’umanità.

Gli esperti firmatari, tra cui il CEO di Google DeepMind Demis Hassabis e il CEO di Anthropic Dario Amodei, richiedono una rigorosa regolamentazione dell’uso dell’intelligenza artificiale, che attualmente manca in molte parti del mondo. Anche le grandi aziende hanno interesse a un settore regolamentato in cui innovare senza infrangere le regole. Alcune realtà offrono modelli di intelligenza artificiale accessibili da browser, ma con limitazioni "controversiali". Ad esempio, il generatore di immagini IA Stable Diffusion è stato criticato per i rischi di disinformazione e violazione del copyright. Recentemente, lo strumento indipendente Midjourney è stato utilizzato per creare immagini false di Papa Francesco e Donald Trump, suscitando un’ampia discussione. Nonostante si stiano prendendo precauzioni, ancora oggi è possibile generare immagini di personaggi noti senza problemi utilizzando un’IA da browser.

OpenAI è un’organizzazione incentrata sull’Intelligenza Artificiale guidata da Sam Altman. La loro missione è quella di dimostrare l’utilità dell’IA in modo etico. Il concetto di "friendly AI" è molto importante per loro e questo è stato sottolineato fin dall’inizio della fondazione dell’organizzazione nel 2015. Nonostante alcune critiche riguardo al fatto che OpenAI stia seguendo o meno il suo obiettivo originale (inizialmente era no profit, ma ora ha una struttura ibrida capped-profit), l’idea di base è quella di discutere sull’IA prima che le grandi aziende rilascino servizi "chiusi" riservati solo a pochi. Google e altre aziende stanno lavorando da tempo in questo campo, ma l’obiettivo di Altman e degli altri firmatari è quello di rendere l’IA accessibile a tutti e di stabilire regole standardizzate e condivise. È importante che anche la politica si muova in questa direzione e che si generi un dibattito globale sull’argomento. L’IA può apportare molti benefici alle nostre vite, ma deve essere utilizzata in modo etico e responsabile per evitare potenziali minacce alla nostra esistenza.

Secondo gli esperti, il settore dell’intelligenza artificiale necessita urgentemente di essere regolamentato e discusso, al fine di evitare eventuali scenari negativi. I fondatori di OpenAI cercano di far comprendere l’importanza di una regolamentazione ben strutturata in questo campo, sia alle autorità dei vari Paesi che alle persone in generale. Anche se l’associazione tra intelligenza artificiale, pandemie e guerre nucleari può sembrare esagerata, rappresenta l’immediata necessità di definire dei limiti in un settore in rapida evoluzione. OpenAI ha stanziato un milione di dollari per incentivare la ricerca e le aziende a proporre idee per migliorare il futuro dell’IA. L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più importante e non sorprende che si stia discutendo un "AI Act" europeo, la prima proposta di regolamentazione dell’IA al mondo, proprio all’interno dell’Unione Europea.

È solo l’inizio della riflessione sulla questione e sarà il futuro a mostrarci dove andremo. Non bisogna però pensare subito a Terminator. Sul sito ufficiale di OpenAI si può leggere che l’intelligenza artificiale avrà un impatto economico e sociale importante e globale. Questa tecnologia influenzerà la vita degli individui, il loro modo di interagire e l’evoluzione della società nel complesso. Per questo motivo, le decisioni sull’uso dell’IA devono essere prese considerando l’interesse pubblico. Le leggi stabiliscono i valori e le norme per regolare il comportamento, ma l’IA, come la società, ha bisogno di linee guida più complesse e adattive. Ad esempio, come dovrebbe comportarsi l’IA nei confronti di personaggi pubblici controversi? Come dovrebbe gestire le opinioni contrastanti nei risultati che produce? L’IA dovrebbe rappresentare l’individuo medio, il Paese dell’utente o qualcosa di completamente diverso? Nessuno dovrebbe dettare le decisioni sull’uso dell’IA, né singoli individui, né aziende, né Paesi.

L’AGI, ovvero l’intelligenza artificiale forte capace di apprendere qualsiasi compito intellettuale che può essere imparato da un essere umano, dovrebbe essere sviluppata per beneficiare l’intera umanità e dovrebbe essere progettata per essere il più inclusiva possibile. Abbiamo avviato un programma di sovvenzioni per intraprendere una prima azione in questa direzione. Cerchiamo team da tutto il mondo per sviluppare un processo democratico che possa rispondere a domande su quali regole dovrebbero seguire i sistemi di intelligenza artificiale. Vogliamo apprendere da questi esperimenti e utilizzarli come base per un processo più ampio e ambizioso in futuro. Anche se questi esperimenti iniziali non sono vincolanti per le decisioni (almeno per ora), speriamo che possano esplorare questioni importanti per la decisione e costruire nuovi strumenti democratici che possano informare le decisioni in modo più diretto in futuro.

