L’IA è davvero pericolosa? La regolamentazione è la chiave, secondo il CEO di OpenAI Sam Altman

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha firmato uno statement in cui si afferma che l’intelligenza artificiale può rappresentare un rischio reale. Non è solo lui a pensare così, infatti molti esperti ritengono che l’IA debba essere trattata con cautela e considerata un potenziale rischio, come una pandemia o una guerra nucleare. Tuttavia, quando si parla di "rischio esistenziale" in relazione all’IA, non si deve pensare a scenari alla Skynet, ma piuttosto contestualizzare il dibattito in modo più preciso.

Non c’è da preoccuparsi per eventuali scenari catastrofici causati dall’uso sbagliato dell’Intelligenza Artificiale, perché al momento non sembra essere una minaccia. Al contrario, l’IA sta dimostrando un enorme potenziale in diversi settori, tanto da sorprendere anche il mondo della tecnologia. Si parla di soluzioni che possono accelerare il progresso, sia in modo positivo che negativo. Ad esempio, nella ricerca biomedica si sta sperimentando l’uso dell’IA per creare nuovi antibiotici in sole due ore.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo medico può portare sia a benefici che a criticità. Un rapporto pubblicato sul sito ufficiale del Parlamento Europeo evidenzia il rischio di errori ai danni dei pazienti e la violazione della privacy. Anche l’utilizzo improprio di un avvocato con ChatGPT dimostra le possibili conseguenze negative dell’utilizzo dell’IA. Ciò non significa che l’IA sia un’entità senziente che possa causare la fine del mondo, ma è importante considerare l’uso che ne fa l’essere umano. Le recenti dichiarazioni di alcune figure del mondo tech che considerano l’IA come un "rischio esistenziale" sottolineano l’importanza di mitigare i rischi dell’IA insieme ad altre minacce sociali come le pandemie e la guerra nucleare.

Gli esperti firmatari, tra cui Demis Hassabis, CEO di Google DeepMind, e Dario Amodei, CEO di Anthropic, richiedono una regolamentazione rigorosa sull’intelligenza artificiale, che al momento manca ancora in molti paesi. Anche le grandi aziende sono interessate a un settore regolamentato in cui possono innovare senza violare le regole. Alcune realtà stanno rendendo accessibili modelli di intelligenza artificiale con paletti controversi, come il generatore di immagini IA Stable Diffusion, che è stato criticato per consentire input che possono portare a problemi di disinformazione e violazione del copyright. Anche lo strumento indipendente Midjourney, utilizzato per creare foto false di personaggi famosi, ha recentemente sollevato un’ampia discussione sul tema. Anche se si stanno prendendo sempre più precauzioni, è ancora possibile utilizzare un’IA da un browser per generare immagini di personaggi famosi senza troppi problemi.

OpenAI è un’organizzazione che si concentra sull’etica dell’IA e si prefigge l’obiettivo di rendere accessibile a tutti questa tecnologia in modo equo e standardizzato. L’idea di base è di evitare che solo alcune grandi aziende abbiano il controllo dell’IA e che i dettagli siano conosciuti solo da pochi. La politica deve fare passi in avanti affinché ci sia un dibattito globale attorno al tema e le potenzialità dell’IA siano utilizzate per il bene della società, senza rappresentare un pericolo per la nostra esistenza. Il termine "friendly AI" è molto importante per OpenAI e per il suo fondatore Sam Altman. Nonostante le discussioni su se OpenAI stia seguendo o meno i suoi obiettivi iniziali, l’obiettivo rimane quello di far discutere il mondo sull’IA in modo etico.

Gli esperti sostengono che il settore dell’intelligenza artificiale debba essere regolamentato e discusso al più presto per evitare scenari negativi. L’obiettivo dello statement di Altman e soci potrebbe essere quello di far comprendere l’importanza di una regolamentazione ben strutturata alle autorità e alla popolazione. Anche se associare l’IA a pandemie e guerre nucleari può sembrare esagerato, è evidente la necessità di mettere dei paletti a una realtà in rapida evoluzione. OpenAI ha stanziato un milione di dollari per sostenere la ricerca e le aziende che lavorano alla regolamentazione dell’IA. L’Unione Europea sta discutendo l’AI Act, la prima proposta di regolamentazione sull’IA al mondo. Si sta decidendo il futuro dell’intelligenza artificiale e la regolamentazione è fondamentale.

Non abbiamo ancora approfondito completamente il tema e solo il futuro dirà in quale direzione andremo, ma se state pensando a Terminator, potete calmare i vostri entusiasmi. Per ora, ciò che è concreto è ciò che è stato descritto sul sito ufficiale di OpenAI: "L’intelligenza artificiale avrà un impatto economico e sociale significativo e di vasta portata. La tecnologia plasma la vita delle persone, il modo in cui interagiamo gli uni con gli altri e l’evoluzione della società nel suo insieme. Riteniamo che le decisioni su come l’IA si comporta debbano essere modellate da varie prospettive che riflettano l’interesse pubblico. Le leggi codificano valori e norme per regolare il comportamento. Oltre a un quadro giuridico, l’IA, proprio come la società, ha bisogno di linee guida più complesse e adattive per la sua condotta. Ad esempio: in quali condizioni i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero condannare o criticare personaggi pubblici, date le opinioni diverse riguardo a tali figure? Come dovrebbero essere rappresentate le opinioni controverse nei risultati dell’IA? L’intelligenza artificiale dovrebbe riflettere un individuo medio nel mondo, il paese dell’utente, i dati demografici dell’utente o qualcosa di completamente diverso? Nessun singolo individuo, azienda o paese dovrebbe dettare queste decisioni.

L’obiettivo dell’intelligenza artificiale forte, o AGI, è quello di apprendere qualsiasi compito intellettuale che un essere umano può svolgere. Anche se questo obiettivo non è ancora stato raggiunto, si pensa che potrebbe esserlo in futuro, come afferma Altman. L’AGI dovrebbe essere utilizzata per il beneficio dell’intera umanità e dovrebbe essere progettata in modo da essere il più inclusiva possibile.

Per questo motivo, è stato lanciato un programma di sovvenzioni per promuovere la ricerca e lo sviluppo di un processo democratico che possa rispondere alle domande sulle regole che dovrebbero essere seguite dai sistemi di intelligenza artificiale. Si cercano team di ricerca da tutto il mondo per partecipare a questo progetto.

L’obiettivo è quello di imparare da questi esperimenti e utilizzarli come base per un processo più globale e ambizioso in futuro. Anche se questi esperimenti iniziali non sono vincolanti per le decisioni, si spera che possano esplorare questioni rilevanti e creare nuovi strumenti democratici che possano informare le decisioni in modo più diretto in futuro.

Ci sono ulteriori informazioni disponibili riguardo l’Intell

