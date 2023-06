L’IA è davvero pericolosa? OpenAI e la necessità di una regolamentazione per mitigare i rischi

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha sottoscritto uno statement che mette in guardia sulle possibili implicazioni negative dell’intelligenza artificiale (IA). Anche se questa posizione non è nuova nel settore, l’accostamento dell’IA a pandemie e guerre nucleari ha suscitato molta attenzione. Tuttavia, è importante contestualizzare il termine "rischio esistenziale" e non pensare a scenari fantascientifici come quello di Skynet. In sostanza, Altman e gli altri firmatari non vogliono demonizzare l’IA, ma esortano a una regolamentazione che ne controlli gli sviluppi.

Non bisogna preoccuparsi per eventuali scenari apocalittici causati dall’utilizzo scorretto dell’Intelligenza Artificiale, poiché al momento non se ne vedono all’orizzonte. Al contrario, l’IA sta dimostrando un’enorme potenzialità in molti campi, con un’evoluzione così rapida da impressionare anche il settore tecnologico. Si parla di soluzioni che possono accelerare il progresso, sia in modo positivo che negativo. Ad esempio, nella ricerca biochimica e biomedica, l’IA sta già mostrando la capacità di creare antibiotici in sole due ore.

L’uso dell’intelligenza artificiale nel campo medico può portare benefici, ma anche rischi. Uno studio del Parlamento Europeo ha evidenziato la possibilità di errori sui pazienti, mancanza di trasparenza e vulnerabilità sulla privacy. Anche l’utilizzo improprio di un avvocato con ChatGPT ha mostrato i pericoli dell’abuso di queste tecnologie. Il problema non è l’IA in sé, ma l’uso che ne fa l’essere umano. Alcune figure del mondo tech parlano dell’IA come di un "rischio esistenziale", perché il mitigare il rischio di estinzione dell’IA dovrebbe essere considerato una priorità globale.

Gli esperti, tra cui i CEO di Google DeepMind e di Anthropic, chiedono una regolamentazione rigorosa sull’intelligenza artificiale, che attualmente manca in molti paesi. Anche le grandi società hanno interesse in un settore regolamentato, in cui possono innovare senza violare le regole. Alcune realtà offrono modelli di intelligenza artificiale accessibili a tutti, ma questi sono spesso controversi e possono causare problemi di disinformazione e violazione del copyright. Anche gli strumenti indipendenti, come Midjourney, che produce foto false di personaggi noti, sono stati criticati. Anche se si stanno prendendo precauzioni, è ancora possibile generare immagini di personaggi noti in pochi secondi con un browser.

OpenAI è un’organizzazione che si prefigge l’obiettivo di mostrare al mondo le potenzialità dell’IA in modo etico, attraverso il concetto di friendly AI (IA amichevole), a cui sono molto legati Sam Altman e gli altri fondatori. Nonostante i dubbi sulla sua effettiva no profit, ormai OpenAI si è strutturata come capped-profit per poter fare progressi, ma l’idea di base rimane quella di far discutere e rendere accessibile a tutti l’IA, evitando che solo pochi conoscano i dettagli dei servizi "chiusi" delle Big Tech. Il loro obiettivo è quello di porre le basi per delle regole standardizzate e valide per tutti, così che nessuno abbia dei "superpoteri" in tal senso. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario che anche la politica si muova in tal senso, generando un dibattito globale attorno al tema e utilizzando l’IA per apportare benefici alle nostre vite, evitando che invece diventi una minaccia alla nostra esistenza.

Secondo gli esperti, il settore dell’intelligenza artificiale necessita urgentemente di una regolamentazione e di un dibattito generale per evitare scenari negativi in futuro. L’affermazione di Altman e del suo team potrebbe indicare il desiderio di far comprendere l’importanza di una regolamentazione ben strutturata alle autorità dei Paesi e alle persone in generale, in un momento di grande attenzione sul tema. Sebbene l’associazione dell’IA con pandemie e guerre nucleari possa sembrare esagerata, è necessario porre dei limiti a una realtà che sta progredendo a velocità sorprendente. OpenAI ha appena stanziato un milione di dollari per finanziare la ricerca e le aziende che propongono idee per migliorare l’IA. In questo momento si sta discutendo sulla futura regolamentazione dell’IA in Europa tramite l’AI Act, la prima importante proposta di regolamentazione sull’IA al mondo, presentata dall’Unione Europea.

Abbiamo appena toccato la superficie di un tema molto vasto e solo il futuro potrà dirci in quale direzione ci porterà. Ma se avete paura che l’intelligenza artificiale possa diventare come Terminator, non preoccupatevi. Al momento, ciò che è concreto è ciò che è stato descritto sul sito ufficiale di OpenAI: l’IA avrà un impatto significativo ed ampio sia sull’economia che sulla società nel suo complesso. Riteniamo che le decisioni riguardanti l’IA debbano essere prese da diverse prospettive che riflettano l’interesse pubblico. Le leggi servono a regolare il comportamento, ma l’IA come la società ha bisogno di linee guida adattive e complesse per la sua condotta. Ad esempio, come dovremmo gestire i sistemi di intelligenza artificiale quando si tratta di criticare o condannare personaggi pubblici, dato che le opinioni sono molteplici? Come dovremmo gestire le opinioni controverse nei risultati dell’IA? L’IA dovrebbe riflettere l’opinione media del mondo, del Paese o dei dati demografici dell’utente o altro? Nessuno dovrebbe avere il potere di decidere queste cose da solo, né una singola persona, azienda o Paese.

L’obiettivo dell’AGI (ovvero l’intelligenza artificiale forte in grado di apprendere qualsiasi compito intellettuale che un essere umano può imparare, ma che non è ancora stato raggiunto) dovrebbe essere quello di beneficiare tutta l’umanità e di essere il più inclusivo possibile. Per questo motivo, stiamo lanciando un programma di sovvenzioni per avviare un primo passo in questa direzione. Cerchiamo team provenienti da tutto il mondo per sviluppare un processo democratico in grado di rispondere a domande riguardanti le regole che i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero seguire. Vogliamo imparare da questi esperimenti e utilizzarli come base per un processo più ampio e ambizioso in futuro. Sebbene questi esperimenti non siano ancora vincolanti per le decisioni, speriamo che esplorino questioni rilevanti e costruiscano nuovi strumenti democratici in grado di informare direttamente le decisioni future.

Ci sono altri materiali riguardanti l’Intelligenza Artific

EVERYEYE.it è un sito web gestito da HIDEDESIGN S.R.L. dal 2001 al 2023. La società ha la Partita IVA numero 05619350720. Sul sito, è possibile trovare informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza. Inoltre, ci sono immagini stock di Depositphotos e la possibilità di lavorare con loro. Infine, ci sono informazioni sulla privacy, i termini e le condizioni, la cancellazione del profilo, la politica

Per iscriverti, devi utilizzare un account che hai già creato in

Se sei già registrato su Everyeye.it, accedi immediatamente con il tuo account effettuando il log-in.

Il termine "Nome Utente

La password è

Hai perso la password?

Ti piacerebbe creare un account?