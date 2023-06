L’IA è un rischio esistenziale? OpenAI chiede regolamentazione e dibattito globale per mitigare le possibili criticità.

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha firmato uno statement in cui si afferma che l’IA può rappresentare un rischio reale. Questa dichiarazione ha suscitato molte reazioni, ma va contestualizzata in modo adeguato. Altman non è l’unico esperto che considera l’intelligenza artificiale un rischio, ma questo non significa che si debba pensare a scenari estremi, come quelli della saga di Terminator. Il riferimento all’IA come "rischio esistenziale" non deve essere frainteso.

Non c’è motivo di preoccuparsi per scenari apocalittici legati all’uso sbagliato dell’intelligenza artificiale. Al contrario, l’IA sta dimostrando grandi potenzialità in molti campi e sta avanzando a un ritmo sorprendente, persino per il settore tecnologico. Ci sono soluzioni che possono accelerare il progresso, sia in modo positivo che negativo. Ad esempio, l’IA sta contribuendo alla ricerca biochimica e biomedica, dove si stanno creando antibiotici in sole due ore grazie all’IA.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo medico può portare a benefici, ma anche a criticità. Uno studio pubblicato sul sito ufficiale del Parlamento Europeo del 2022 evidenzia potenziali errori e problemi di trasparenza e violazione della privacy. Questo problema non è solo limitato al campo medico, ma si estende a tutti i campi in cui l’IA può essere applicata. Il rischio non è data dall’IA in sé, ma dall’uso che ne fa l’essere umano. Alcune figure di spicco del mondo tech considerano l’IA come un "rischio esistenziale" e suggeriscono di mitigare tale rischio insieme ad altri rischi sociali come le pandemie e la guerra nucleare.

Gli esperti, tra cui il CEO di Google DeepMind, Demis Hassabis, e il CEO di Anthropic, Dario Amodei, stanno chiedendo una regolamentazione più rigorosa nel campo dell’intelligenza artificiale, che attualmente manca in molti paesi del mondo. Anche le grandi aziende hanno interesse ad avere un settore regolamentato in cui innovare senza violare le regole. Ci sono realtà che stanno rendendo accessibili modelli di intelligenza artificiale con paletti "controversi", come il generatore di immagini IA Stable Diffusion, che è stato criticato per i suoi input che possono portare a problematiche di disinformazione e violazione del copyright. Anche lo strumento indipendente Midjourney ha causato un’ampia discussione sulla sua capacità di creare foto false di persone famose come Papa Francesco e Donald Trump. Nonostante si stiano prendendo precauzioni, ancora oggi è possibile creare in pochi secondi immagini di personaggi noti utilizzando l’intelligenza artificiale da un browser.

OpenAI è un’organizzazione che si concentra sull’etica dell’Intelligenza Artificiale (IA) e sul suo potenziale positivo per la società. Fondata nel 2015, l’idea di base è quella di far discutere il pubblico sull’IA e di renderla accessibile a tutti, in modo che non ci siano dei "superpoteri" nel campo dell’IA. L’obiettivo è anche quello di porre le basi per delle regole standardizzate e valide per tutti, in modo che l’IA possa apportare benefici alle nostre vite, invece di rappresentare una minaccia per la nostra esistenza. Sebbene ci siano dei dibattiti sul fatto che OpenAI stia perseguendo l’obiettivo indicato nei suoi primi momenti, l’organizzazione continua a lavorare per far avanzare il dibattito globale sull’IA, in modo che tutti possano utilizzare le sue potenzialità in modo etico.

Gli esperti ritengono che il settore dell’intelligenza artificiale necessiti di una regolamentazione tempestiva e di un dibattito generale per prevenire i possibili scenari negativi. Altman e i suoi collaboratori cercano di sensibilizzare le autorità e il pubblico sull’importanza di una regolamentazione ben strutturata per questo settore, in un momento in cui l’attenzione sull’argomento è alta. Anche se associare l’IA a pandemie e guerre nucleari può sembrare esagerato, ciò illustra l’urgente necessità di stabilire dei limiti per una realtà che sta avanzando a una velocità senza precedenti. OpenAI ha recentemente stanziato un fondo di un milione di dollari per finanziare ricercatori e aziende che propongano idee per migliorare l’IA e regolamentarla. Siamo in una fase in cui si deciderà il futuro dell’IA, quindi non sorprende che si discuta di un AI Act europeo, ovvero la prima proposta di regolamentazione sull’IA al mondo, all’interno dell’Unione Europea.

Il futuro ci dirà in che direzione andremo con l’intelligenza artificiale, ma se pensavate a Terminator, non è così. Secondo OpenAI, l’IA avrà un impatto significativo ed esteso sulla società e l’economia. La tecnologia modella il nostro modo di vivere e di interagire tra di noi e la società nel suo complesso. Dobbiamo garantire che le decisioni sull’uso dell’IA riflettano l’interesse pubblico e non siano dettate da singoli individui, aziende o Paesi. Le leggi sono importanti, ma l’IA ha bisogno di linee guida più complesse e adattive per la sua condotta. Ad esempio, come gestire le opinioni controverse nei risultati dell’IA o come riflettere la diversità demografica degli utenti?

L’AGI, ovvero l’intelligenza artificiale forte, deve essere sviluppata in modo inclusivo e a beneficio di tutta l’umanità. Per questo motivo, è stato avviato un programma di sovvenzioni per cercare team da tutto il mondo che possano sviluppare un processo democratico in grado di rispondere a domande cruciali sulle regole che devono essere seguite dai sistemi di intelligenza artificiale. Questi esperimenti iniziali saranno utilizzati come base per un processo più globale e ambizioso nel futuro, e speriamo che possano esplorare questioni importanti per le decisioni e costruire nuovi strumenti democratici che informino direttamente le decisioni future. Anche se al momento questi esperimenti non sono vincolanti, sono comunque rilevanti per le decisioni future.

