L’IA è un rischio reale? OpenAI e la necessità di una regolamentazione.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha recentemente firmato uno statement che afferma che l’IA potrebbe rappresentare un rischio reale. Molti esperti del settore concordano sul fatto che l’intelligenza artificiale debba essere trattata con cautela, al pari di pandemie e guerre nucleari. Tuttavia, è importante contestualizzare il concetto di "rischio esistenziale" associato all’IA, evitando di pensare a scenari apocalittici come quelli di Skynet. Altman e i suoi colleghi non intendono suggerire una simile eventualità.

Non ci sono scenari apocalittici in vista causati dall’utilizzo sbagliato dell’Intelligenza Artificiale, grazie alla regolamentazione. L’IA sta dimostrando grandi potenzialità in molti campi, tanto da far impallidire anche il settore tecnologico. Si sta parlando di soluzioni in grado di accelerare il progresso sia in modo positivo che in modo negativo. Ad esempio, nella ricerca biochimica e biomedica, grazie all’IA, antibiotici possono essere creati in sole due ore.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo medico può portare a benefici ma anche a criticità. Uno studio pubblicato sul portale ufficiale del Parlamento Europeo evidenzia i potenziali rischi, come errori ai danni dei pazienti, mancanza di trasparenza e violazione della privacy. In generale, l’uso dell’IA in tutti i settori deve essere valutato per i possibili rischi. Il problema non è l’IA stessa, ma l’uso che ne fa l’essere umano. Alcune figure del mondo tech hanno definito l’IA come un "rischio esistenziale", paragonabile alle pandemie e alla guerra nucleare.

Gli esperti, tra cui il CEO di Google DeepMind Demis Hassabis e il CEO di Anthropic Dario Amodei, chiedono una regolamentazione rigorosa nel campo dell’intelligenza artificiale, che al momento è ancora scarsa a livello globale. Anche le grandi aziende hanno interesse ad avere un settore regolamentato, dove possano innovare senza violare le regole. Ci sono, infatti, alcune realtà che offrono modelli di intelligenza artificiale accessibili a tutti, ma con limitazioni discutibili. Ad esempio, l’IA Stable Diffusion è stata criticata perché il suo utilizzo può portare a problemi di disinformazione e violazione del copyright. Anche strumenti come Midjourney, utilizzati per creare immagini false di personaggi noti, hanno sollevato discussioni sul tema. Nonostante le precauzioni prese, è ancora possibile creare facilmente immagini false di personaggi noti utilizzando un’applicazione web.

OpenAI è un’organizzazione che mira a mostrare al mondo le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale in modo etico. Fondata nel 2015, la società è guidata da Sam Altman e punta a far discutere sul tema dell’IA prima che le grandi aziende tecnologiche rilascino servizi "chiusi" di cui pochi conoscono i dettagli. L’obiettivo è rendere l’IA accessibile a tutti, senza che nessuno abbia dei "superpoteri" in tal senso, e porre le basi per regole standardizzate e valide per tutti. Per far sì che l’IA apporti benefici alle nostre vite e non diventi una minaccia esistenziale, è necessario che la politica prenda dei passi avanti in questo campo e si generi un dibattito globale attorno al tema.

Gli esperti ritengono che il settore dell’Intelligenza Artificiale necessiti di una regolamentazione adeguata e di un ampio dibattito per prevenire scenari catastrofici. Probabilmente, Altman e i suoi colleghi cercano di sensibilizzare le autorità e il pubblico sull’importanza della regolamentazione ben strutturata del settore, in un momento in cui l’attenzione sulla questione è elevata. Pur essendo un po’ esagerato associare l’IA a pandemie e guerre nucleari, questo esempio evidenzia l’urgenza di fissare dei limiti in un settore in rapida evoluzione. OpenAI ha recentemente stanziato un milione di dollari per sostenere la ricerca e le aziende che lavorano alla regolamentazione dell’IA. È evidente che ci troviamo in una fase decisiva per il futuro dell’Intelligenza Artificiale, come dimostra la discussione in corso in Europa per l’AI Act, la prima proposta di regolamentazione sull’IA al mondo.

La questione dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società è ancora in fase di esplorazione e solo il futuro potrà dirci in quale direzione ci porterà. Tuttavia, se state preoccupandovi di un’apocalisse robotica alla Terminator, potete tranquillizzarvi. Quello che sappiamo per ora è che l’IA avrà un forte impatto economico e sociale e plasmerà il modo in cui viviamo e interagiamo. È importante che le decisioni riguardanti il comportamento dell’IA vengano prese considerando l’interesse pubblico e non solo quello di singoli individui, aziende o Paesi. Per regolare il comportamento dell’IA, sono necessarie linee guida adattive e complesse che tengano in considerazione questioni come la rappresentazione delle opinioni controverse e la riflessione del mondo reale. Non esiste una risposta univoca per tutte queste domande, ma è importante che la società sia coinvolta in questo processo decisionale.

L’intelligenza artificiale forte, in grado di apprendere qualsiasi compito intellettuale come un essere umano, è ancora un obiettivo da raggiungere. Tuttavia, se e quando ciò avverrà, dovrebbe essere utilizzata per il beneficio dell’intera umanità e modellata per essere il più inclusiva possibile. Per questo motivo, abbiamo lanciato un programma di sovvenzioni per cercare team da tutto il mondo che possano sviluppare un processo democratico che possa rispondere a domande su quali regole dovrebbero seguire i sistemi di intelligenza artificiale. Con questi esperimenti, speriamo di imparare e di creare nuovi strumenti democratici che potranno informare le decisioni in futuro. Anche se questi esperimenti iniziali non sono vincolanti per le decisioni, ci auguriamo che esplorino questioni rilevanti per le decisioni future.

