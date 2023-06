L’IA rappresenta un rischio esistenziale? OpenAI e la necessità di una regolamentazione.

L’affermazione di Sam Altman, CEO di OpenAI, che l’IA rappresenti un rischio reale ha attirato molta attenzione. Tuttavia, non è l’unico esperto a pensare che l’intelligenza artificiale debba essere affrontata con cautela e come un possibile rischio. Non bisogna però pensare immediatamente a scenari apocalittici come quelli di Skynet. È importante contestualizzare il discorso e considerare che l’IA rappresenta un rischio esistenziale solo in alcuni ambiti specifici.

La parola fondamentale è "regolamentazione". Non c’è da preoccuparsi per eventuali scenari post-apocalittici legati all’utilizzo errato dell’intelligenza artificiale. Al contrario, l’IA sta dimostrando un’enorme potenzialità in diversi campi, tanto da superare persino il settore tecnologico. Si parla di soluzioni che possono accelerare il progresso, sia in modo positivo che negativo. Un esempio è la ricerca biochimica e biomedica, dove l’IA è in grado di creare antibiotici in sole due ore.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo medico può comportare rischi e criticità. Un recente studio pubblicato sul portale del Parlamento Europeo ha evidenziato i potenziali benefici, ma anche la possibilità di errori nei confronti dei pazienti, mancanza di trasparenza e violazione della privacy. Non serve andare troppo nei dettagli per capire che l’uso dell’IA in tutti i campi comporta dei rischi da non sottovalutare. Il problema non è l’IA in sé, ma l’uso che ne fa l’essere umano. Per questo, le recenti dichiarazioni di alcune personalità del mondo tech definendo l’IA come un "rischio esistenziale" hanno un significato importante. Infatti, è necessario mitigare il rischio di estinzione dell’IA, così come altri rischi sociali come le pandemie e la guerra nucleare.

Gli esperti, tra cui il CEO di Google DeepMind Demis Hassabis e il CEO di Anthropic Dario Amodei, richiedono una regolamentazione rigida per l’intelligenza artificiale, che attualmente manca in molti paesi. Anche le grandi aziende hanno interesse a un settore regolamentato, in cui l’innovazione sia possibile senza violare le regole. Alcune realtà offrono modelli di intelligenza artificiale accessibili a tutti, ma con limiti controversi. Ad esempio, il generatore di immagini IA Stable Diffusion è stato criticato per i possibili rischi di disinformazione e violazione del copyright. Anche lo strumento indipendente Midjourney, utilizzato per creare foto false di Papa Francesco e Donald Trump, ha scatenato una discussione sul tema. Anche se si stanno prendendo precauzioni, è ancora possibile generare immagini di personaggi famosi in pochi secondi, utilizzando un browser.

OpenAI è un’organizzazione che si impegna a mostrare al mondo le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale in modo etico. Il termine "friendly AI" è molto importante per i membri dell’organizzazione, che cercano di far discutere sul tema prima che le aziende rilascino servizi "chiusi" di cui solo pochi conoscono i dettagli. L’idea di base è quella di rendere l’IA accessibile a tutti, in modo che nessuno abbia dei "superpoteri" in tal senso, e di porre le basi per delle regole standardizzate e valide per tutti. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario anche che la politica faccia dei passi in avanti in tal senso, in modo che si generi un dibattito globale attorno al tema e si utilizzi l’IA per apportare benefici alle nostre vite, e non per potenziali minacce alla nostra esistenza.

Gli esperti ritengono che il settore dell’intelligenza artificiale abbia bisogno di regolamentazione e di un dibattito approfondito per evitare scenari negativi. L’idea di Altman e della sua squadra è di far comprendere l’importanza di una regolamentazione ben strutturata dell’IA, soprattutto alle autorità dei vari Paesi e alla popolazione. Anche se sembra esagerato associare l’IA a pandemie e guerre nucleari, è chiaro che è necessario mettere dei paletti a questo settore che sta crescendo rapidamente. Per questo motivo, OpenAI ha stanziato un milione di dollari per regolamentare l’IA e finanziare ricercatori e aziende che possano proporre idee per il suo futuro miglioramento. Attualmente, si sta discutendo l’AI Act europeo, la prima proposta di regolamentazione sull’IA al mondo, all’interno dell’Unione Europea. In sintesi, siamo in una fase decisiva per definire il futuro utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Non abbiamo ancora esplorato a fondo i possibili impatti dell’intelligenza artificiale, ma è improbabile che ci porterà alla distopia di Terminator. OpenAI ha dichiarato che l’IA avrà un impatto significativo sulla società e sull’economia, e che le decisioni sul suo comportamento devono riflettere l’interesse pubblico. Al di là del quadro giuridico, l’IA ha bisogno di linee guida flessibili, adattive e complesse per regolare il suo comportamento. Ad esempio, come dovrebbero essere rappresentate le opinioni controverse nei risultati dell’IA? Nessun individuo, azienda o Paese dovrebbe dettare queste decisioni.

L’intelligenza artificiale forte, nota come AGI, dovrebbe essere sviluppata in modo da beneficiare l’intera umanità e per essere il più inclusiva possibile. Per questo motivo, è stato lanciato un programma di sovvenzioni con l’obiettivo di sviluppare un processo democratico che possa rispondere alle domande sulle regole che i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero seguire. Si sta cercando di apprendere da questi esperimenti e usarli come base per un processo più ampio in futuro. Sebbene questi esperimenti non siano vincolanti per le decisioni, si spera che possano esplorare questioni rilevanti e costruire nuovi strumenti democratici che possano informare le decisioni future.

Ci sono altri materiali riguardanti l’Intelligenza Artific

Il sito web EVERYEYE.it è di proprietà dell’azienda HIDEDESIGN S.R.L., che ha un numero di Partita Iva pari a 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni sullo staff e i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza, le immagini stock di Depositphotos, le opportunità di lavoro, le politiche sulla privacy, i termini e le condizioni, la cancellazione del profilo e la gestione dei cookie.

Crea un nuovo account utilizzando un account che hai già.

Se hai già creato un account su Everyeye.it, puoi accedere immediatamente effettuando il Log-In.

Il termine "Nome Utente

La parola

Non ricordi la tua password?

Sei interessato ad effettuare una registrazione?