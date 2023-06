L’IA rappresenta un rischio esistenziale? OpenAI e la necessità di una regolamentazione rigida

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha firmato uno statement riguardante i rischi dell’Intelligenza Artificiale (IA). Nonostante ciò, non è l’unico esperto che ritiene che l’IA debba essere utilizzata con cautela e che possa rappresentare un potenziale rischio. Tuttavia, non bisogna pensare a scenari catastrofici come quelli presentati nei film di Skynet, ma piuttosto contestualizzare il discorso in un ambiente preciso. L’IA non rappresenta solo un rischio esistenziale, ma può essere comparata a pandemie e guerre nucleari.

La parola fondamentale è "regolamentazione". Non c’è motivo di preoccuparsi per gli scenari post-apocalittici legati all’uso scorretto dell’Intelligenza Artificiale, in quanto non sembrano essere imminenti. Tuttavia, l’IA sta dimostrando di avere enormi potenzialità in molti settori, tanto da far impallidire il mondo della tecnologia. Si parla di soluzioni capaci di accelerare il progresso, sia in modo positivo che negativo. Ad esempio, si sta iniziando a vedere l’IA creare antibiotici in sole due ore, il che è un grande passo avanti per la ricerca biochimica e biomedica.

Il lato negativo dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale è rappresentato dal timore che possa portare a errori gravi o a un uso improprio. Un rapporto del Parlamento Europeo del 2022 ha evidenziato sia i potenziali vantaggi dell’applicazione dell’IA in medicina che le criticità, come la mancanza di trasparenza e la violazione della privacy. Inoltre, ci sono stati casi di utilizzo improprio dell’IA, come l’avvocato che ha inventato precedenti con ChatGPT. Questi rischi dovrebbero essere presi seriamente in considerazione in tutti i campi in cui l’IA viene utilizzata. Il problema non è l’IA in sé, ma l’uso che ne fa l’essere umano. Pertanto, le dichiarazioni di alcune autorità del mondo tecnologico che definiscono l’IA un "rischio esistenziale" acquistano un significato ancora più importante. Secondo queste dichiarazioni, mitigare il rischio di estinzione dell’IA dovrebbe essere una priorità globale, insieme ad altre minacce sociali come le pandemie e la guerra nucleare.

Gli esperti, tra cui il CEO di Google DeepMind, Demis Hassabis, e il CEO di Anthropic, Dario Amodei, richiedono una regolamentazione rigorosa nel campo dell’intelligenza artificiale, poiché attualmente manca in molte parti del mondo. Anche le grandi aziende hanno interesse ad avere un settore regolamentato in cui possono innovare senza violare le regole. Alcune realtà stanno rendendo accessibili modelli di intelligenza artificiale con problematiche "controversi", come il generatore di immagini IA Stable Diffusion, che è stato criticato per consentire input che possono portare a disinformazione e violazione del copyright. Recentemente, uno strumento indipendente, Midjourney, è stato utilizzato per creare foto false di personaggi noti, come Papa Francesco e Donald Trump, che hanno sollevato un’ampia discussione sul tema. Anche se ci sono sempre più precauzioni prese, è ancora possibile generare immagini di personaggi noti con estrema facilità utilizzando l’intelligenza artificiale direttamente dal browser.

OpenAI è un’organizzazione che mira a dimostrare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale in modo etico. Fondata nel 2015, la società è stata originariamente creata come organizzazione no-profit, ma in seguito ha adottato una struttura ibrida capped-profit per consentire un avanzamento più rapido in campo IA. L’obiettivo principale di OpenAI è quello di rendere l’IA accessibile a tutti, in modo che non vi siano "superpoteri" in questo senso e per stabilire regole standardizzate e valide per tutti. La politica deve anche fare la sua parte per generare un dibattito globale e garantire che le potenzialità dell’IA siano utilizzate per apportare benefici alla società, piuttosto che rappresentare una minaccia per la nostra esistenza.

Secondo gli esperti, il settore dell’intelligenza artificiale ha bisogno di una regolamentazione tempestiva e di un dibattito generale per evitare scenari negativi. Un’interpretazione dello statement è che Altman e il suo team stiano cercando di far comprendere l’importanza di una regolamentazione ben strutturata alle autorità e al pubblico in generale, in un momento di grande attenzione sul tema. Anche se associare l’IA a pandemie e guerre nucleari può sembrare esagerato, è necessario porre dei limiti a una realtà in rapida evoluzione. OpenAI ha istituito un fondo da un milione di dollari per finanziare la ricerca e le aziende che propongono idee per migliorare l’IA. È probabile che ci troviamo in una fase di decisione riguardo all’uso futuro dell’IA, come dimostra la proposta di regolamentazione europea, l’AI Act, che è la prima del suo genere al mondo.

L’intelligenza artificiale avrà un impatto significativo ed ampio sulla nostra economia e sulla nostra società, ma non dovremmo avere paura di un futuro dominato da macchine assassine come Terminator. OpenAI ha sottolineato l’importanza di considerare l’interesse pubblico nella regolamentazione dell’AI, in modo da riflettere i valori e le norme della società. L’AI ha bisogno di linee guida complesse e adattive per guidare il suo comportamento, come ad esempio come trattare le opinioni controverse o come rappresentare diversi dati demografici. Nessuna singola persona, azienda o paese dovrebbe avere il potere di prendere decisioni su questi temi. Il futuro ci dirà in quale direzione andremo, ma dobbiamo essere consapevoli e proattivi nel modellare il comportamento dell’AI per riflettere i nostri valori e interessi collettivi.

L’AGI, ovvero l’intelligenza artificiale forte che può apprendere qualsiasi compito intellettuale imparabile da un essere umano, dovrebbe essere utilizzata a beneficio di tutta l’umanità e modellata in modo da essere il più inclusiva possibile. Per realizzare questo obiettivo, abbiamo lanciato un programma di sovvenzioni per fare un primo passo in questa direzione. Cerchiamo team di tutto il mondo per sviluppare un processo democratico che possa rispondere alle domande su quali regole dovrebbero seguire i sistemi di intelligenza artificiale. Vogliamo imparare da questi esperimenti e utilizzarli come base per un processo più ampio e ambizioso in futuro. Anche se questi esperimenti iniziali non sono vincolanti per le decisioni, speriamo che esplorino questioni rilevanti per la decisione e costruiscano nuovi strumenti democratici che possano informare direttamente le decisioni future.

