L’IA rappresenta un rischio esistenziale? Per OpenAI la regolamentazione è la chiave di volta

Perché il CEO di OpenAI ha firmato uno statement su come l’IA possa rappresentare un rischio reale? Sam Altman, insieme ad altri esperti nel settore, ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’uso dell’intelligenza artificiale e come essa debba essere trattata con cautela. Alcuni associano l’IA a potenziali pandemie e guerre nucleari, ma è importante contestualizzare questi rischi in modo preciso. Non bisogna pensare alle situazioni descritte nei film di fantascienza, come Skynet, ma piuttosto prendere in considerazione i possibili impatti negativi che l’IA potrebbe avere se non regolamentata correttamente.

Attualmente non sembrano esserci scenari post apocalittici legati all’errato uso dell’Intelligenza Artificiale grazie alla parola chiave "regolamentazione". L’IA sta dimostrando grandi potenzialità in diversi campi, con una rapidità che fa impallidire anche il settore tecnologico. Possiamo parlare di soluzioni che possono accelerare il progresso, sia in modo positivo che negativo. Ad esempio, in campo biochimico e biomedico, l’IA sta creando antibiotici in sole due ore, rappresentando un grande passo avanti.

L’altro lato della medaglia riguarda il possibile verificarsi di importanti errori o di un mal utilizzo dell’intelligenza artificiale. In uno studio pubblicato nel 2022 sul sito ufficiale del Parlamento Europeo, si evidenziano sia i potenziali benefici che le criticità dell’applicazione dell’IA al campo medico. Queste criticità vanno dalla possibile causazione di errori ai danni dei pazienti, alla mancanza di trasparenza e alle vulnerabilità relative alla violazione della privacy. Inoltre, l’utilizzo improprio fatto da un avvocato con ChatGPT, con tanto di "precedenti" inventati dal chatbot, dimostra ulteriormente i rischi di queste tecnologie. Tuttavia, il problema principale non è l’IA in sé, ma piuttosto l’uso che gli esseri umani possono fare di questi strumenti. Le recenti dichiarazioni di alcune figure di spicco del mondo tech, che considerano l’IA come un "rischio esistenziale", dimostrano che mitigare questo rischio dovrebbe essere una priorità globale, insieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare.

Gli esperti firmatari, tra cui il CEO di Google DeepMind, Demis Hassabis, e il CEO di Anthropic, Dario Amodei, chiedono una regolamentazione rigorosa sull’intelligenza artificiale, che al momento manca in molte parti del mondo. Anche le grandi aziende hanno interesse a un settore regolamentato e in cui si possa innovare senza violare le regole. Alcune realtà stanno rendendo accessibili modelli di intelligenza artificiale con paletti controversi, come il generatore di immagini IA Stable Diffusion, che può portare a problemi di disinformazione e violazione del copyright. Anche lo strumento indipendente Midjourney è stato criticato per la creazione di foto false di personaggi noti. Anche se ci sono sempre più precauzioni, ancora oggi è possibile generare immagini di personaggi noti in pochi secondi tramite un browser.

OpenAI è un’organizzazione guidata da Sam Altman che non si comporta come un’azienda tradizionale, ma si prefigge l’obiettivo di mostrare al mondo le potenzialità dell’IA in modo etico. Il termine "friendly AI" è molto importante per Altman e i suoi collaboratori, sin dalla fondazione avvenuta alla fine del 2015. Nonostante ci siano state controversie sul fatto che OpenAI stia perseguendo o meno l’obiettivo originale, l’idea di base è di far discutere sul tema dell’Intelligenza Artificiale prima che le grandi aziende rilascino servizi "chiusi" di cui solamente pochi conoscono i dettagli. La missione di Altman e degli altri è quella di rendere accessibile l’IA a tutti, affinché non ci siano "superpoteri" in tal senso, e di porre delle regole standardizzate e valide per tutti. La politica dovrebbe fare dei passi in avanti per generare un dibattito globale sull’IA e utilizzarne le potenzialità per apportare benefici alle nostre vite e non per creare minacce alla nostra esistenza.

Gli esperti sostengono che il settore dell’intelligenza artificiale abbia bisogno di essere regolamentato e discusso al più presto per evitare scenari negativi. Altman e i suoi collaboratori cercano di far capire alle autorità e alla gente l’importanza di una regolamentazione ben strutturata in questo settore. Anche se sembra esagerato associare l’IA a pandemie e guerre nucleari, questo dimostra la necessità di mettere dei paletti a un settore che sta progredendo a velocità mai viste prima. OpenAI ha stanziato un milione di dollari per finanziare la ricerca e le aziende che propongono idee per migliorare la regolamentazione dell’IA. Si discute sull’AI Act europeo, la prima proposta di regolamentazione sull’IA al mondo, nell’Unione Europea. Il futuro uso dell’intelligenza artificiale verrà deciso in questa fase.

Il futuro ci dirà in quale direzione andremo riguardo all’impiego dell’intelligenza artificiale, ma Terminator non sarà la realtà. L’OpenAI sostiene che l’IA avrà un impatto economico e sociale significativo, plasmando la vita degli individui, il modo in cui interagiamo e l’evoluzione della società. Pertanto, le decisioni sull’uso dell’IA dovrebbero essere prese considerando gli interessi pubblici e riflettendo diverse prospettive. Le leggi regolamentano il comportamento ma l’IA richiede linee guida adattive per la sua condotta. Ad esempio, come dovrebbero essere gestite le opinioni controverse nei risultati dell’IA? L’IA dovrebbe riflettere un individuo medio nel mondo, il Paese dell’utente o dati demografici dell’utente? Nessuno dovrebbe dettare queste decisioni singolarmente.

L’intelligenza artificiale forte, nota come AGI, è in grado di apprendere qualsiasi compito intellettuale che anche un essere umano può imparare. Nonostante questo obiettivo non sia ancora stato raggiunto, secondo Altman, si può sperare di raggiungerlo in futuro. L’AGI dovrebbe essere progettata per beneficiare l’umanità in generale e dovrebbe essere il più inclusiva possibile. Per questo motivo, abbiamo lanciato un programma di sovvenzioni per prendere il primo passo in questa direzione. Stiamo cercando team da tutto il mondo per sviluppare un processo democratico che possa rispondere alle domande su quali regole i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero seguire. Attraverso questi esperimenti, vogliamo imparare e utilizzarli come base per un processo più ambizioso e globale in futuro. Anche se questi esperimenti iniziali non sono vincolanti per le decisioni, speriamo che possano esplorare questioni rilevanti per le decisioni e costruire nuovi strumenti democratici che possano informare le decisioni in modo più diretto in futuro.

