L’illusione ottica delle 7 Meraviglie del Mondo: riesci a risolverla in 2 minuti?

Ti sfidi a cogliere l’illusione ottica delle 7 Meraviglie del Mondo in soli 2 minuti? La sfida è stata lanciata da Andrea Zanettin.

Forse conosci già a memoria i luoghi che sono state scelte come le nuove sette meraviglie del mondo, anche conosciute come le 7 Meraviglie del mondo moderno. Ma c’è un effetto ottico che sta confondendo alcuni viaggiatori, quindi è un’occasione per mettersi alla prova.

Il sito web britannico The Mirror ha condiviso una simpatica immagine legata alla compagnia di viaggi eShores. Secondo loro, solo il 25% delle persone sarebbe in grado di risolvere l’enigma entro il tempo stabilito. Tuttavia, queste indicazioni devono essere prese con cautela, poiché l’obiettivo principale è quello di divertirsi e imparare qualcosa di nuovo, in questo caso sulle 7 Meraviglie del Mondo Moderno.

Il tempo a disposizione per questa sfida è di 2 minuti, quindi è un po’ più lungo rispetto alle illusioni ottiche in cui si deve trovare il panda tra gli altri animali in soli 7 secondi. In ogni caso, questa volta ci sono ben sette "soggetti" da trovare, quindi la sfida è comunque impegnativa. Il tempo esteso è giustificato dal numero maggiore di oggetti da cercare.

Se non avete presente le sette nuove meraviglie del mondo, non preoccupatevi, ve le ricordo io. Si tratta della Grande Muraglia Cinese, Petra in Giordania, il Colosseo in Italia, Machu Picchu in Perù, Chichén Itzá in Messico, il Taj Mahal in India e il Cristo Redentore in Brasile. Tutte queste meraviglie sono presenti in un’illusione ottica che sta mettendo alla prova il web.

Non c’è alcun problema se non riuscite a risolvere l’enigma entro i due minuti indicati, poiché è stato creato solo per divertirsi e rilassarsi. Se siete interessati a sfidare la vostra famiglia, potete utilizzare un cronometro e vedere chi riesce a risolverlo prima degli altri. Potrebbe essere ancora più interessante se ogni persona tenta di risolvere l’enigma separatamente, partendo tutti dallo stesso punto.

Se, dopo molto tempo, sentite ancora la mancanza di qualcosa, potreste voler dare un’occhiata alla soluzione della sfida delle nuove sette meraviglie del mondo. Così potrete scoprire che era proprio lì, davanti ai vostri occhi.

Una volta che li avrete letti, questi paradossi assurdi non vi lasceranno più. Inoltre, ci sono altri contenuti di rompicapi ed enigmi disponibili.

I giochi di intelligenza e i misteri sono tra i contenuti più popolari.

Il sito EVERYEYE.it è di proprietà della società HIDEDESIGN S.R.L., attiva dal 2001 al 2023 e con Partita Iva 05619350720. Sono disponibili informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza, oltre ad immagini stock di Depositphotos. È possibile lavorare con loro e sono presenti le informazioni sulla privacy, termini e condizioni, cancellazione del profilo, politica sui cookie e gestione dei cookie.

Registrati utilizzando un account che hai già creato in precedenza.

Se hai già un account su Everyeye.it, accedi subito.

Denominazione dell’account.

Una parola

Ti sei dimenticato della password?

Ti piacerebbe fare la registrazione?