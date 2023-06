Mac Studio M2 in arrivo con chip M2 Ultra e RAM fino a 192 GB: la conferma di un insider affidabile

Un esperto del settore sembra sicuro che arriverà il nuovo Mac Studio M2, dotato di chip M2 Ultra e una RAM che potrà raggiungere i 192 GB.

L’ultima volta che si è parlato del Mac Studio con chip M2 è stato a febbraio, quando un leak aveva rivelato che il dispositivo sarebbe stato rimosso dal mercato perché assomigliava troppo ai Mac Mini con chip M2 Pro. Tuttavia, oggi una fonte autorevole afferma che il desktop esiste ancora e che arriverà presto sul mercato.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman su Twitter, sembra che Apple stia per presentare un nuovo prodotto chiamato Mac Studio. Gurman ha specificato che "posso confermare che Apple sta per introdurre un nuovo Mac con il codename J475. Il codename dell’attuale generazione di Mac Studio è J375".

Ieri, giovedì 1° giugno, Gurman ha twittato che Apple sta testando due nuovi Mac desktop, chiamati Mac 14,14 e Mac 14,13, con chip M2 Ultra e M2 Max. Questa notizia arriva poco prima della WWDC, in cui i Mac saranno protagonisti, e a pochi giorni dall’apertura del piano di trade-in per i Mac Studio M2.

In sostanza, Gurman sta suggerendo che alla WWDC Apple presenterà due nuovi computer Mac Studio M2, uno con il chip M2 Ultra e l’altro con il chip M2 Max. I due dispositivi avranno rispettivamente i nomi in codice Mac 14,14 e Mac 14,13 e saranno chiamati collettivamente J475. Se queste indiscrezioni fossero confermate, dovremmo tornare indietro nel tempo per vedere cosa si diceva sulle specifiche tecniche del Mac Studio M2.

Un noto giornalista di Bloomberg aveva rivelato in precedenza che il chip M2 Ultra avrebbe una GPU con 60 Core e una CPU dotata di 16 Core ad alta performance e 8 Core ad efficienza energetica. Altri esperti del settore, invece, hanno affermato che la GPU potrebbe arrivare addirittura a 76 Core. Per quanto riguarda la RAM del desktop, si prevede che possa variare da 64 GB a 192 GB, passando per un "punto intermedio" di 128 GB.

È confermato che Apple sta per introdurre un nuovo Mac con il nome in codice J475. Qual è il nome in codice del Mac Studio attuale? J375. https://t.co/X4f2n2Mtni — Mark Gurman (@markgurman) 1 giugno 2023

