Mac Studio M2: Insider conferma l’arrivo con chip M2 Ultra e RAM fino a 192 GB

Secondo un noto insider, potrebbe essere in arrivo il nuovo Mac Studio M2, che sarà dotato di un potente chip M2 Ultra e potrà arrivare ad avere una memoria RAM di ben 192 GB.

L’ultima volta che si è parlato del Mac Studio con chip M2 è stato a febbraio, quando è trapelata la notizia che sarebbe stato cancellato perché troppo simile ai Mac Mini con chip M2 Pro. Adesso, una fonte affidabile afferma che il desktop esiste ancora ed è vicino alla sua uscita!

Secondo quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman su Twitter, sembra che Apple stia per lanciare un nuovo modello di Mac Studio. L’insider ha dichiarato che "posso confermare che Apple si appresta a presentare un nuovo Mac con il nome in codice J475. Vi ricordate quale era il nome in codice del Mac Studio della generazione attuale? Era J375".

Ieri, giovedì 1° giugno, Gurman ha pubblicato un tweet in cui afferma che Apple sta effettuando dei test su due nuovi Mac desktop chiamati Mac 14,14 e Mac 14,13. Questi nuovi computer saranno dotati di chip M2 Ultra e M2 Max. Questa notizia arriva poco prima della WWDC, in cui i Mac saranno al centro dell’attenzione, e a pochi giorni dall’inizio del programma di trade-in per i Mac Studio M2.

In poche parole, Gurman suggerisce che Apple presenterà due nuovi Mac Studio M2 durante la WWDC, dotati rispettivamente dei chip M2 Ultra e M2 Max. Questi dispositivi saranno identificati con i codici Mac 14,14 e Mac 14,13 e saranno conosciuti collettivamente come J475. Se questa notizia fosse veritiera, sarebbe opportuno fare riferimento alle vecchie indiscrezioni sul Mac Studio M2 per avere un’idea delle sue specifiche tecniche.

Un giornalista di Bloomberg ha anticipato che il chip M2 Ultra avrà una GPU con 60 Core e una CPU dotata di 16 Core ad alta performance e 8 Core a basso consumo energetico. Altri esperti del settore hanno invece ipotizzato una GPU con 76 Core. Per quanto riguarda la RAM del desktop, si prevede una variazione da 64 GB a 192 GB, con uno "step intermedio" di 128 GB.

È stato confermato che Apple sta per presentare un nuovo Mac con il nome in codice J475. Qual è il nome in codice del Mac Studio attuale? J375. https://t.co/X4f2n2Mtni – ha twittato Mark Gurman il 1° giugno 2023.

