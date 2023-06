MediaWorld Red Friday Weekend: sconto del 42% sul TV QLED Samsung 4K, un’occasione da non perdere!

Il weekend "Red Friday" di MediaWorld ha visto un forte ribasso del 42% sul prezzo del televisore QLED Samsung 4K. L’offerta è

In precedenza abbiamo parlato sulle nostre pagine dell’iniziativa promozionale Red Friday Weekend di MediaWorld, che è stata descritta dalla catena stessa come "il Black Friday dell’estate". Tuttavia, è importante menzionare anche i singoli sconti disponibili in questo contesto, tra cui uno in particolare per un televisore Samsung QLED 4K.

Il Samsung QE43Q60BAUXZT è ora disponibile sul sito ufficiale di MediaWorld a un prezzo di 431,99 euro, invece che 749,99 euro come di solito. Questo significa che il prodotto è scontato del 42,4%, offrendo un ottimo affare ai clienti.

Se si fa un rapido calcolo, è facile capire che lo sconto offerto è di 318 euro. Questa potrebbe essere un’ottima occasione per chi cerca un televisore di qualità, soprattutto se si tratta di un brand famoso. Inoltre, il Red Friday Weekend durerà fino al 4 giugno 2023 e c’è la possibilità di usufruire della consegna gratuita online.

Guardando alle caratteristiche tecniche del Samsung QE43Q60BAUXZT, si può notare che ha uno schermo QLED da 43 pollici con una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Inoltre, ha tutte le funzionalità smart che normalmente si trovano in un modello di questo tipo. Se si vuole avere maggiori informazioni, si può visitare il sito ufficiale di Samsung, dove sono presenti tutte le specifiche del prodotto.

