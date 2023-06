MediaWorld Red Friday Weekend: sconto del 42% sul TV QLED Samsung 4K, un’occasione da non perdere per gli amanti della tecnologia!

Durante il "MediaWorld Red Friday Weekend", è stato osservato uno sconto del 42% sul televisore QLED Samsung 4K. L’autore dell’

Abbiamo già parlato in precedenza del Red Friday Weekend di MediaWorld, una promozione estiva definita dallo stesso negozio come il "Black Friday dell’estate". Ma è importante notare anche gli sconti singoli attivi durante questo evento, come l’offerta per un televisore Samsung QLED 4K, che spicca tra le altre.

Il modello Samsung QE43Q60BAUXZT è ora disponibile sul sito ufficiale di MediaWorld al prezzo di 431,99 euro, invece dei soliti 749,99 euro. Questo rappresenta un risparmio del 42,4% e indica che il prezzo è calato notevolmente.

Effettuando un veloce calcolo, si può notare uno sconto di 318 euro. Questa potrebbe essere un’opportunità interessante per chi cerca un televisore di alta gamma, soprattutto di una marca prestigiosa. Inoltre, ricordiamo che l’iniziativa Red Friday Weekend sarà in corso fino al 4 giugno 2023 e che è possibile usufruire della consegna gratuita online.

Guardando alle specifiche tecniche della Samsung QE43Q60BAUXZT, possiamo notare che ha uno schermo QLED da 43 pollici con una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Inoltre, ha tutte le funzioni smart che ci si aspetta da un modello di questo tipo. Se vuoi maggiori dettagli, ti consiglio di visitare il sito ufficiale di Samsung poiché ti darà maggiori informazioni specifiche sul prodotto.

