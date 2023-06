MediaWorld Red Friday Weekend: TV QLED Samsung 4K con uno sconto del 42%

Durante il weekend del "Red Friday" di MediaWorld, c’è stato un forte ribasso del 42% sul prezzo della TV QLED Samsung 4K.

Abbiamo già parlato qui delle offerte del Red Friday Weekend di MediaWorld, chiamato dalla catena stessa "il Black Friday dell’estate". Ma vogliamo anche segnalare gli sconti singoli attivi in questo periodo. In particolare, c’è un’occasione imperdibile per un televisore Samsung QLED 4K.

Il modello Samsung QE43Q60BAUXZT è ora venduto sul sito ufficiale di MediaWorld al prezzo di 431,99 euro, anziché il prezzo di listino di 749,99 euro. Questo indica un risparmio del 42,4%, rendendo il prezzo molto conveniente.

Se facciamo un veloce calcolo, scopriamo che lo sconto ammonta a 318 euro. Questa potrebbe essere un’opportunità interessante per chi vuole acquistare un televisore di qualità, soprattutto se si tratta di un marchio rinomato. È importante ricordare che l’iniziativa Red Friday Weekend durerà fino al 4 giugno 2023 e che è possibile usufruire della consegna gratuita online.

Riguardo alla Samsung QE43Q60BAUXZT, la sua scheda tecnica indica che ha uno schermo QLED da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Inoltre, ha tutte le funzionalità smart prevedibili per un modello di questo tipo. Se desideri conoscere maggiori informazioni, il sito ufficiale di Samsung potrebbe essere una fonte utile per scoprire in dettaglio le caratteristiche del prodotto.

