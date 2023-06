MediaWorld Red Friday Weekend: TV QLED Samsung 4K in offerta con sconto del 42%

Durante il weekend del Red Friday di MediaWorld, il prezzo del TV QLED Samsung 4K è sceso del 42%. Questa informazione è stata riport

In precedenza abbiamo parlato dell’iniziativa promozionale di MediaWorld, chiamata Red Friday Weekend e considerata la versione estiva del Black Friday. Tuttavia, è importante notare anche i singoli sconti disponibili in questo contesto. In particolare, c’è un’offerta interessante per una TV QLED 4K di Samsung.

Il modello Samsung QE43Q60BAUXZT è ora disponibile sul sito ufficiale di MediaWorld al prezzo di 431,99 euro, invece del prezzo originale di 749,99 euro. Ciò significa che è possibile risparmiare il 42,4% sull’acquisto di questo prodotto, il cui prezzo è calato notevolmente.

Se facciamo un veloce calcolo, vediamo che lo sconto ammonta a 318 euro. Questa potrebbe essere un’ottima opportunità per chi cerca un televisore di qualità, soprattutto se si tratta di un marchio importante. Vale la pena ricordare che l’iniziativa Red Friday Weekend dura fino al 4 giugno 2023 e che è possibile usufruire della spedizione gratuita online.

Guardando alle specifiche del Samsung QE43Q60BAUXZT, si nota che ha un pannello QLED da 43 pollici e una risoluzione 4K. Inoltre, ha tutte le funzionalità smart che si potrebbero desiderare da un modello del genere. Se si vuole saperne di più, è possibile visitare il sito ufficiale di Samsung per informazioni dettagliate sul prodotto.

