MediaWorld Red Friday Weekend: TV QLED Samsung 4K scontato del 42%: un’occasione da non perdere!

In precedenza, abbiamo discusso sulla promozione del Red Friday Weekend di MediaWorld, che è stata definita come "il Black Friday dell’estate". Tuttavia, è importante fare una menzione anche su sconti individuali disponibili durante questo evento. In particolare, c’è un’offerta interessante per un televisore Samsung QLED 4K.

Il modello Samsung QE43Q60BAUXZT è ora disponibile sul sito ufficiale di MediaWorld al prezzo scontato di 431,99 euro, rispetto al prezzo originale di 749,99 euro. Questo rappresenta un risparmio del 42,4% sul prezzo originale, il che significa che il prezzo è molto vantaggioso.

Se si fa un piccolo calcolo, si capisce subito che lo sconto è di 318 euro. Quindi, se sei alla ricerca di un televisore di una certa fascia e di un brand famoso, potrebbe essere un’occasione interessante. Inoltre, vale la pena ricordare che la promozione Red Friday Weekend durerà fino al 4 giugno 2023 e che è possibile usufruire della consegna gratuita online.

Esaminando le caratteristiche tecniche del televisore Samsung QE43Q60BAUXZT, si nota che ha uno schermo QLED da 43 pollici con una risoluzione 4K di 3840 x 2160 pixel. Inoltre, dispone di tutte le funzioni smart tipiche di un televisore di questo tipo. Se si desidera approfondire ulteriormente le informazioni, è possibile consultare direttamente il sito web ufficiale di Samsung, dove vengono forniti maggiori dettagli sul prodotto.

