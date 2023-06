MediaWorld Red Friday Weekend: TV QLED Samsung 4K scontato del 42% – un’occasione da non perdere!

Durante il weekend del "MediaWorld Red Friday", il prezzo del TV QLED Samsung 4K è diminuito del 42%. Questa è stata riportata da

In precedenza, abbiamo parlato della promozione Red Friday Weekend di MediaWorld, che è stata definita come il "Black Friday dell’estate". Tuttavia, è importante sottolineare che ci sono anche sconti singoli attivi in questo contesto. In particolare, si segnala un’offerta per un televisore QLED 4K di Samsung.

Il televisore Samsung QE43Q60BAUXZT è disponibile sul sito di MediaWorld ad un prezzo scontato di 431,99 euro, anziché il prezzo originale di 749,99 euro. Questo corrisponde ad uno sconto del 42,4%, il che significa che il prezzo è notevolmente diminuito.

Se si fa un veloce calcolo, si capisce che lo sconto è di 318 euro. Questo potrebbe essere un’opportunità interessante per chi cerca un televisore di un certo livello, di un marchio famoso. Inoltre, è importante ricordare che l’iniziativa Red Friday Weekend durerà fino al 4 giugno 2023 e che c’è anche la possibilità di avere la consegna gratuita online.

Riguardo alle specifiche tecniche del televisore Samsung QE43Q60BAUXZT, va detto che esso presenta uno schermo QLED di 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Inoltre, sono presenti tutte le funzioni smart che ci si aspetta da un televisore di questo tipo. Se volete maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Samsung per approfondire le caratteristiche del prodotto.

