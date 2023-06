MediaWorld Red Friday Weekend: TV Samsung QLED 4K in offerta a meno 42% del prezzo originale

Durante il weekend del "MediaWorld Red Friday", il prezzo del televisore QLED Samsung 4K è diminuito del 42%. Questa informazione è stata ri

Abbiamo già parlato qui della nuova promozione estiva di MediaWorld, il Red Friday Weekend, che viene definito come il Black Friday dell’estate. Tuttavia, vale la pena menzionare anche gli sconti individuali attivi in questo contesto, tra cui spicca l’offerta per un televisore QLED 4K di Samsung.

Il modello Samsung QE43Q60BAUXZT è disponibile sul sito ufficiale di MediaWorld ad un prezzo scontato di 431,99 euro, rispetto al prezzo originale di 749,99 euro. Questo rappresenta un risparmio del 42,4% e indica che il prezzo è notevolmente diminuito.

Se si fa un veloce calcolo, si può capire che lo sconto è di 318 euro. Questo potrebbe essere un’opportunità interessante per coloro che stanno cercando una TV di una certa fascia, soprattutto se il marchio è importante. Si ricorda che l’iniziativa Red Friday Weekend durerà fino al 4 giugno 2023 e che c’è anche la possibilità di ricevere la consegna gratuita online.

La Samsung QE43Q60BAUXZT ha uno schermo QLED da 43 pollici e una risoluzione 4K di 3840 x 2160 pixel. Ha anche tutte le funzionalità smart che ci si aspetta da un televisore moderno. Se si desiderano maggiori dettagli sul prodotto, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Samsung dove si possono trovare informazioni più dettagliate.

