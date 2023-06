MediaWorld Red Friday Weekend: TV Samsung QLED 4K in offerta con sconto del 42%

Durante il weekend di Red Friday di MediaWorld, il prezzo del televisore QLED Samsung 4K è diminuito del 42%. Questa informazione è stata ri

Abbiamo già parlato su questo sito dell’iniziativa promozionale Red Friday Weekend di MediaWorld, che viene definita dalla catena come "il Black Friday dell’estate". Tuttavia, vogliamo evidenziare anche alcuni sconti singoli attivi in questo contesto. In particolare, c’è un’offerta interessante per un televisore QLED 4K Samsung.

Il modello Samsung QE43Q60BAUXZT è ora disponibile sul sito ufficiale di MediaWorld al prezzo di 431,99 euro invece che 749,99 euro, come indicato sul sito. Ciò significa che il prezzo è stato scontato del 42,4%, rappresentando un notevole risparmio per i consumatori.

Se si fa un veloce calcolo, si scopre che lo sconto ammonta a 318 euro. Quindi, se si sta cercando un televisore di marca prestigiosa, questa potrebbe essere un’opportunità allettante. È importante ricordare che il Red Friday Weekend durerà fino al 4 giugno 2023 e che è possibile ottenere la consegna gratuita online.

Riguardo alla Samsung QE43Q60BAUXZT, la sua scheda tecnica mostra un display QLED da 43 pollici con una risoluzione 4K di 3840 x 2160 pixel. Inoltre, offre tutte le funzionalità smart che ci si aspetta da un modello di questa categoria. Se siete interessati a maggiori dettagli, vi consiglio di visitare il sito web ufficiale di Samsung, dove troverete informazioni più specifiche sul prodotto.

