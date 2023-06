Meta Quest 2: taglio di prezzo e incremento delle performance con un futuro aggiornamento software

Una novità per Meta Quest 2: il prezzo è stato ridotto e le performance sono state migliorate. L’autore dell’articolo è Andrea Zanettin

A breve ci sarà la WWDC 2023, l’evento in cui Apple dovrebbe presentare il loro visore AR molto atteso. Nel frattempo, Mark Zuckerberg e il suo team hanno annunciato l’uscita del visore VR Meta Quest 3. È interessante notare che l’annuncio riguarda anche il modello precedente, Meta Quest 2, per il quale è stato annunciato un taglio di prezzo ufficiale.

Secondo il sito ufficiale di Meta, a partire dal 4 giugno 2023 il visore VR costerà meno negli Stati Uniti. Il modello da 128GB scenderà a 299,99 dollari, mentre quello da 256GB costerà 349,99 dollari. Il prezzo del modello base scenderà di 100 dollari, mentre quello della variante più avanzata di 80 dollari. Non è chiaro se questo ribasso di prezzo verrà esteso ad altri Paesi. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni.

Per i possessori di Meta Quest 2 in tutto il mondo, c’è una notizia che sicuramente farà piacere. Infatti, è stato annunciato un futuro aggiornamento software che migliorerà le prestazioni di Quest 2 e Quest Pro. In particolare, l’aggiornamento porterà un aumento fino al 26% delle prestazioni della CPU e fino al 19% delle prestazioni della GPU per Quest 2, mentre per Quest Pro l’aumento sarà fino all’11%.

Meta ha annunciato che gli sviluppatori stanno sfruttando i cambiamenti per migliorare il gameplay, rendere l’interfaccia utente più reattiva e offrire contenuti più ricchi su entrambi i visori. Inoltre, hanno attivato la funzione Dynamic Resolution Scaling su entrambi i visori, consentendo ai giochi e alle app di utilizzare una maggiore densità di pixel senza compromettere la fluidità del gioco. Questo dimostra che Meta non ha dimenticato i visori Quest 2 e Quest Pro.

Facebook sta investendo molto nel Metaverso e i suoi pilastri fondamentali stanno cambiando grazie a Oculus. Ci sono altri contenuti interessanti disponibili per Meta Quest 2.

L’articolo più popolare su Meta Quest 2 è quello che contiene i conten

