Meta Quest 2: taglio di prezzo e incremento delle performance, cosa cambia per gli utenti?

La notizia riguarda Meta Quest 2, che ha subito un taglio di prezzo e un aumento delle prestazioni. Ad annunciarlo è stato Andrea Z

Manca poco alla WWDC 2023, l’evento in cui Apple dovrebbe presentare il suo nuovo visore AR molto atteso. Intanto, Mark Zuckerberg e il suo team hanno annunciato l’uscita del loro visore VR, il Meta Quest 3. Inoltre, hanno anche annunciato un taglio di prezzo ufficiale per la precedente generazione del visore, il Meta Quest 2.

Secondo il sito ufficiale di Meta, il prezzo del visore scenderà negli Stati Uniti a partire dal 4 giugno 2023. Il modello da 128GB costerà 299,99 dollari, mentre la versione da 256GB costerà 349,99 dollari. Questo significa una riduzione di 100 dollari per il modello base e di 80 dollari per l’altro modello. Non si sa ancora se questa riduzione di prezzo sarà applicata anche in altri Paesi. Bisognerà aspettare per scoprirlo.

È stato annunciato che i possessori di Meta Quest 2 saranno felici di sapere che un aggiornamento software futuro migliorerà le performance di Quest 2 e Quest Pro. L’aggiornamento aumenterà le prestazioni della CPU fino al 26% e della GPU fino al 19% per Quest 2, mentre per Quest Pro l’aumento sarà fino all’11%.

Meta ha affermato che i cambiamenti apportati dagli sviluppatori porteranno un miglioramento del gameplay, un’interfaccia utente più reattiva e contenuti più ricchi per i due visori. Inoltre, Meta ha annunciato l’abilitazione della tecnologia Dynamic Resolution Scaling per i due visori, per permettere ai giochi e alle app di utilizzare una maggiore densità di pixel senza perdere frame. Questo dimostra che Meta non sta abbandonando i suoi visori, il Quest 2 e il Quest Pro.

Facebook ha deciso di puntare tutto sul Metaverso e il suo futuro, grazie all’introduzione di Oculus. Questi cambiamenti rappresentano una nuova era per il social network e segneranno una svolta nella storia della

Meta Quest 2 è un sito che offre contenuti molto popolari e letti

Il sito web EVERYEYE.it è di proprietà dell’azienda HIDEDESIGN S.R.L, che ha una partita IVA con numero 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza, oltre alla possibilità di utilizzare immagini stock di Depositphotos. Inoltre, è possibile lavorare con loro e consultare la privacy, i termini e le condizioni del sito. È possibile cancellare il proprio profilo e gestire i cookie attraverso la

Effettua la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se possiedi già un account su Everyeye.it, procedi subito con l’accesso.

Identificativo dell’utente

La password è

Hai smarrito la password?

Ti interessa creare un account?