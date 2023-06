Meta Quest 2: taglio di prezzo e incremento delle performance, ecco le novità per i possessori del visore VR di Meta.

Sorpresa per gli appassionati di Meta Quest 2: il prezzo del prodotto è stato ridotto e le sue prestazioni sono state migliorate. Questa

Manca poco alla WWDC 2023, l’evento di Apple in cui si spera di vedere il nuovo visore AR. Nel frattempo, Mark Zuckerberg e il suo team hanno annunciato il Meta Quest 3, un visore VR. È interessante notare che il comunicato ufficiale riguarda anche la generazione precedente, visto che il Meta Quest 2 ha avuto una riduzione di prezzo.

Secondo il sito ufficiale di Meta, inizialmente solo negli Stati Uniti, dal 4 giugno 2023 il costo del visore diminuirà a 299,99 dollari per il modello da 128GB e a 349,99 dollari per quello da 256GB. Il prezzo del modello entry-level sarà ridotto di 100 dollari, mentre la variante superiore di 80 dollari. Non è stato ancora confermato se il prezzo ridotto sarà disponibile anche in altri paesi.

Una buona notizia per i possessori di Meta Quest 2 in tutto il mondo è l’annuncio di un prossimo aggiornamento software che migliorerà le prestazioni di Quest 2 e Quest Pro. In particolare, si parla di un aumento fino al 26% delle prestazioni della CPU e fino al 19% delle prestazioni della GPU per Quest 2, mentre per Quest Pro l’aumento sarà fino all’11%.

Meta ha dichiarato che grazie ai cambiamenti apportati dagli sviluppatori, si può aspettare un gameplay più scorrevole, un’interfaccia utente più reattiva e contenuti più ricchi su entrambi i visori. Inoltre, entrambi i visori potranno sfruttare la tecnologia Dynamic Resolution Scaling, che permetterà ai giochi e alle app di utilizzare una maggiore densità di pixel senza perdere frame. Questo dimostra che Meta non sta abbandonando i suoi visori Quest 2 e Quest Pro.

Il Metaverso di Facebook sta subendo un cambiamento radicale grazie alla tecnologia Oculus. Questo sta portando a nuovi pilastri che sostengono la piattaforma. Inoltre, ci sono altri contenuti

Meta Quest 2 è la sezione del sito web che raccoglie i conten

EVERYEYE.it è un sito internet creato e gestito dall’azienda HIDEDESIGN S.R.L. La partita Iva dell’azienda è 05619350720. Sul sito è possibile trovare informazioni sullo staff, contatti utili, una sezione FAQ, una sezione dedicata all’etica e alla trasparenza, e immagini stock di Depositphotos. Inoltre, è possibile accedere alle opportunità di lavoro offerte dall’azienda, leggere la privacy policy, i termini e le condizioni d’uso del

Per registrarti, devi utilizzare un Account già esistente.

Se hai già un account su Everyeye.it, accedi immediatamente effettuando il Log-In.

Il termine "Nome Utente

La parola

Non ricordi la password?

Ti piacerebbe iscriverti?