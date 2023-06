Meta Quest 2: taglio di prezzo e incremento delle performance, la sorpresa di Meta

La Meta Quest 2 ha una novità: il prezzo è stato ridotto e le prestazioni sono migliorate. Lo ha annunciato Andrea Zanettin.

Manca poco alla conferenza WWDC 2023, durante la quale Apple dovrebbe svelare il suo atteso visore AR. Nel frattempo, Mark Zuckerberg e i suoi colleghi hanno annunciato il visore VR Meta Quest 3. È interessante notare che l’annuncio riguarda anche la generazione precedente, poiché è stato annunciato ufficialmente un taglio di prezzo per Meta Quest 2.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Meta, almeno negli Stati Uniti, dal 4 giugno 2023 il prezzo del visore VR da 128GB sarà ridotto a 299,99 dollari. Mentre la variante da 256GB costerà 349,99 dollari, con una riduzione di prezzo di 100 dollari per il modello entry-level e di 80 dollari per l’altro modello. Non è ancora chiaro se questa riduzione di prezzo sarà applicata anche in altri Paesi. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

È stato annunciato che i possessori di Meta Quest 2 avranno un aggiornamento software in grado di migliorarne le prestazioni. L’aggiornamento porterà un aumento fino al 26% in termini di prestazioni lato CPU e fino al 19% in termini di performance lato GPU (per Quest 2), mentre per Quest Pro l’aumento sarà fino all’11%. Questa notizia farà sicuramente felici i possessori di Meta Quest 2 in tutto il mondo.

In un comunicato, Meta ha dichiarato che i cambiamenti apportati dagli sviluppatori porteranno a un gameplay più fluido, una migliore reattività dell’interfaccia utente e una maggiore qualità dei contenuti su entrambi i visori. Inoltre, Meta ha introdotto la tecnologia Dynamic Resolution Scaling per rendere possibile l’utilizzo di una maggiore densità di pixel senza perdere frame nei giochi e nelle app. Questo dimostra che Meta non sta abbandonando i visori Quest 2 e Quest Pro.

Facebook ha deciso di cambiare le sue fondamenta nel mondo virtuale, grazie alla tecnologia di Oculus. Questo cambio avrà dei grandi effetti sul Metaverso, una realtà virtuale sempre più presente. In

