Meta Quest 2: taglio di prezzo e incremento delle performance, la sorpresa di Meta

Il Meta Quest 2 ha subito una piacevole sorpresa: il prezzo è stato ridotto e le prestazioni sono state migliorate. Questa novità

Tra pochi giorni si terrà la WWDC 2023, l’evento in cui Apple dovrebbe presentare il suo visore AR molto atteso. Nel frattempo, Mark Zuckerberg e la sua squadra hanno annunciato ufficialmente il Meta Quest 3, un visore VR. È importante notare che l’annuncio ha riguardato anche la generazione precedente, in quanto è stato annunciato un taglio di prezzo ufficiale per il Meta Quest 2.

Meta ha annunciato che negli Stati Uniti, a partire dal 4 giugno 2023, il prezzo del visore VR da 128GB sarà ridotto a 299,99 dollari, mentre quello da 256GB costerà 349,99 dollari. Si tratta di una riduzione di prezzo di 100 dollari per il modello base e di 80 dollari per la variante più avanzata. Non è ancora chiaro se questa riduzione di prezzo riguarderà anche altri Paesi. Bisognerà aspettare per vedere.

È stata annunciata una buona notizia per i possessori del Meta Quest 2 in tutto il mondo: arriverà un aggiornamento software che migliorerà le prestazioni del Quest 2 e del Quest Pro. Nello specifico, si parla di un aumento fino al 26% delle prestazioni della CPU e fino al 19% delle prestazioni della GPU per il Quest 2, mentre per il Quest Pro l’aumento arriverà fino all’11%.

Meta ha comunicato che gli sviluppatori stanno sfruttando i cambiamenti tecnologici per migliorare il gameplay, l’interfaccia utente e i contenuti sui visori. Inoltre, hanno attivato la tecnologia Dynamic Resolution Scaling su entrambi i visori, per permettere ai giochi e alle app di utilizzare una maggiore densità di pixel senza perdere frame. In sintesi, Meta non ha abbandonato la Quest 2 e la Quest Pro.

Facebook ha deciso di puntare tutto sul Metaverso e la compagnia Oculus promette di rivoluzionare la realtà virtuale. Si prevedono grandi novità per il Meta Quest 2.

