Meta Quest 2: taglio di prezzo e miglioramenti delle performance con l’ultimo aggiornamento software

La Meta Quest 2 ha avuto un’inaspettata riduzione di prezzo e un aumento delle prestazioni, secondo quanto riportato da Andrea Zanettin

Tra pochi giorni si terrà la WWDC 2023, in cui Apple dovrebbe presentare il tanto atteso visore AR, ma intanto Mark Zuckerberg e il suo team hanno annunciato ufficialmente il visore VR Meta Quest 3. Inoltre, si è parlato anche della precedente generazione, il Meta Quest 2, che ha subito un taglio di prezzo ufficiale.

Sul sito ufficiale di Meta si legge che negli Stati Uniti d’America, a partire dal 4 giugno 2023, il prezzo del visore sarà ridotto a 299,99 dollari per il modello con 128GB di memoria. Invece, per la variante con 256GB, il prezzo sarà di 349,99 dollari. Questo rappresenta una riduzione di 100 dollari per il modello entry-level e di 80 dollari per l’altro modello. Non è ancora chiaro se questa riduzione di prezzo sarà estesa anche ad altri Paesi. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni.

C’è una buona notizia per chi ha il Meta Quest 2 in tutto il mondo: arriverà un aggiornamento software che migliorerà le prestazioni di Quest 2 e Quest Pro. L’aggiornamento porterà un aumento del 26% in termini di prestazioni lato CPU e del 19% in termini di performance lato GPU per Quest 2. Per Quest Pro, l’aumento sarà del 11%.

Meta ha dichiarato che i cambiamenti apportati dagli sviluppatori porteranno a un gameplay più scorrevole, un’interfaccia utente più reattiva e contenuti più ricchi su entrambi i visori. Inoltre, è stato annunciato che la tecnologia Dynamic Resolution Scaling sarà abilitata per entrambi i visori, permettendo ai giochi e alle app di sfruttare una maggiore densità di pixel senza perdere frame. Questo dimostra che Meta non intende abbandonare né il Quest 2 né il Quest Pro.

