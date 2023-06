Meta Quest 2: taglio di prezzo e miglioramenti delle performance con un nuovo aggiornamento software

Inaspettatamente, Meta Quest 2 ha subito un taglio di prezzo e un notevole miglioramento delle sue prestazioni, come riferisce il suo

Man mano che ci avviciniamo alla WWDC 2023, l’evento in cui Apple presenterà il suo atteso visore AR, Mark Zuckerberg e il suo team hanno annunciato il lancio del visore VR Meta Quest 3. È interessante notare che l’annuncio ha incluso anche la generazione precedente, con un taglio di prezzo ufficiale per il Meta Quest 2.

Secondo il sito ufficiale di Meta, il prezzo del visore diminuirà negli Stati Uniti a partire dal 4 giugno 2023. Il modello da 128GB costerà solo 299,99 dollari, mentre la versione da 256GB costerà 349,99 dollari. Si tratta di un risparmio di 100 dollari sul modello base e di 80 dollari sulla variante più grande. Non è ancora chiaro se il prezzo verrà abbassato anche in altri Paesi. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni.

Proprio per i possessori di Meta Quest 2 in tutto il mondo, c’è una buona notizia. Sembra che ci sia un aggiornamento software in arrivo che migliorerà le prestazioni di Quest 2 e Quest Pro. L’incremento più significativo riguarda il lato CPU, con un aumento fino al 26% delle prestazioni. Ma anche il lato GPU vedrà un miglioramento, con un aumento fino al 19% per Quest 2 e fino all’11% per Quest Pro.

Meta ha annunciato che gli sviluppatori possono beneficiare dei cambiamenti tecnologici per migliorare il gameplay, l’interfaccia utente e i contenuti dei visori, il che renderà l’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente. Inoltre, Meta ha introdotto la tecnologia Dynamic Resolution Scaling per entrambi i visori, consentendo ai giochi e alle applicazioni di utilizzare una maggiore densità di pixel senza perdere frame. Questo dimostra che Meta non ha intenzione di abbandonare i suoi visori Quest 2 e Quest Pro.

