Meta Quest 2: taglio di prezzo e miglioramento delle performance grazie al nuovo aggiornamento software

C’è una sorpresa per gli appassionati di Meta Quest 2: il prezzo è stato ridotto e le prestazioni sono state migliorate. Questa

Tra pochi giorni si terrà la WWDC 2023, durante la quale Apple dovrebbe annunciare il suo tanto discusso visore AR. Nel frattempo, Mark Zuckerberg e il suo team hanno presentato ufficialmente il visore VR Meta Quest 3, anche se hanno menzionato anche il taglio di prezzo ufficiale per la generazione precedente, il Meta Quest 2.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, dal 4 giugno 2023 il prezzo del visore Meta da 128GB scenderà a 299,99 dollari, mentre la versione da 256GB costerà 349,99 dollari. Ci sarà quindi una riduzione di 100 dollari per il modello entry-level e di 80 dollari per l’altra variante. Non è ancora chiaro se questa riduzione di prezzo verrà estesa ad altri Paesi.

Per tutti i possessori di Meta Quest 2, c’è una buona notizia: arriverà un aggiornamento software che migliorerà le prestazioni di Quest 2 e Quest Pro. In particolare, è stato annunciato un aumento fino al 26% delle prestazioni della CPU e fino al 19% di quelle della GPU per Quest 2, mentre per Quest Pro l’aumento sarà fino all’11%.

Meta ha annunciato che i cambiamenti tecnologici che stanno facendo i loro sviluppatori porteranno a un gameplay più fluido e ad un’interfaccia utente più reattiva, offrendo così contenuti più ricchi su entrambi i visori. Inoltre, la tecnologia Dynamic Resolution Scaling è stata abilitata per entrambi i visori, consentendo ai giochi e alle app di sfruttare una maggiore densità di pixel senza perdere frame. Questo dimostra come Meta stia continuando a investire nella sua linea di visori, incluso il Quest 2 e il Quest Pro.

Facebook ha stabilito nuovi pilastri per il Metaverso grazie ad Oculus, il sistema di realtà virtuale. Ciò cambia completamente l’esperienza degli utenti con Meta Quest 2.

I contenuti più popolari di Meta Quest 2.

