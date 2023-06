Meta Quest 2: taglio di prezzo e migliorie alle performance, ecco le novità

La Meta Quest 2 ha subito una piacevole novità: il prezzo è stato ridotto e le prestazioni sono state migliorate. È quanto ha annunci

Manca solo qualche giorno alla WWDC 2023, l’evento in cui Apple dovrebbe svelare il tanto atteso visore AR. Nel frattempo, Mark Zuckerberg e il suo team hanno annunciato il nuovo visore VR Meta Quest 3, ma hanno anche comunicato una riduzione di prezzo per la generazione precedente, il Meta Quest 2.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Meta, almeno negli Stati Uniti d’America, il prezzo del visore diminuirà a partire dal 4 giugno 2023. Il modello da 128GB costerà 299,99 dollari, mentre quello da 256GB costerà 349,99 dollari. Si tratta di una riduzione di prezzo di 100 dollari per il modello entry-level e di 80 dollari per l’altra variante. Al momento, non è chiaro se questa offerta sarà disponibile anche in altri Paesi. Dovremo aspettare per scoprirlo.

È stato annunciato che i possessori di Meta Quest 2 in tutto il mondo potrebbero essere felici di sapere che un futuro aggiornamento software migliorerà le prestazioni di Quest 2 e Quest Pro. Si parla di un miglioramento del 26% delle prestazioni della CPU e del 19% delle prestazioni della GPU per Quest 2, mentre per Quest Pro l’aumento delle prestazioni della GPU sarà fino all’11%.

Meta ha annunciato che gli sviluppatori stanno progressivamente utilizzando le nuove funzionalità, ciò significa che i giocatori potranno godere di una migliore esperienza di gioco con un’interfaccia utente più reattiva e contenuti più ricchi su entrambi i visori. Inoltre, Meta ha reso disponibile la tecnologia Dynamic Resolution Scaling per entrambi i visori al fine di migliorare la risoluzione senza compromettere la fluidità del gioco. In sintesi, Meta non ha dimenticato l’importanza dei visori Quest 2 e Quest Pro.

Facebook ha annunciato che Oculus sta rivoluzionando tutto, introducendo nuovi pilastri per il Metaverso. Ci sono inoltre altri contenuti interessanti per il Meta Quest 2.

I contenuti più popolari di Meta Quest 2.

