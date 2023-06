Microsoft Paint finalmente con la dark mode su Windows 11: ecco tutte le novità

Finalmente Microsoft Paint ha una modalità scura su Windows 11. Questa novità è stata annunciata da Andrea Zanettin.

Oltre alla notizia riguardante WinRAR, ci sono molte altre novità in arrivo per Windows 11. Una di queste è la possibilità di utilizzare la modalità scura in Paint, finalmente. Questo è solo uno dei tanti "cambiamenti" previsti per il nuovo sistema operativo di Microsoft.

È stato segnalato da The Verge che è stata rilasciata una nuova versione del famoso software per gli utenti Windows Insider. Questo indica che il tema notturno dovrebbe essere disponibile per tutti nei prossimi mesi, dopo un periodo di prova con gli utenti che hanno scelto di testare in anteprima le nuove funzionalità del sistema operativo.

Il programma Windows Insider ha coinvolto i canali Dev e Canary e finalmente, dopo tanto tempo, le prime persone potranno avere accesso. È stato detto che Paint si adeguerà alle impostazioni di sistema o si potrà procedere manualmente.

Il famoso programma di Microsoft, Paint, ha ricevuto un aggiornamento che include non solo nuove funzionalità, ma anche miglioramenti ai controlli di zoom. Adesso sarà possibile effettuare lo zoom con un valore personalizzato. Inoltre, l’aggiornamento mira a rendere Paint più coerente con lo stile di Windows 11. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il blog ufficiale di Windows, dove vengono forniti ulteriori dettagli sulla novità.

Il sistema operativo di Microsoft, Windows, ha una storia che parte dalle origini fino ad arrivare a Windows 11. Inoltre, ci sono altri contenuti disponibili riguardanti

I contenuti più popolari su Windows 11.

Il sito web EVERYEYE.it è di proprietà dell’azienda HIDEDESIGN S.R.L. con partita IVA 05619350720. Sul sito è disponibile una sezione dedicata allo staff e ai contatti, alle FAQ, all’etica e trasparenza, nonché alle immagini stock fornite da Depositphotos. Inoltre, è possibile trovare informazioni sulla privacy, i termini e le condizioni, la cancellazione del profilo, la politica sui cookie e la gestione dei cookie.

Effettua la registrazione utilizzando un account già esistente.

Se hai già registrato un account su Everyeye.it, puoi accedere immediatamente effettuando il Log-In.

Il termine "Nome Utente

La parola

Hai smarrito la tua password?

Ti piacerebbe iscriverti?