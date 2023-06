Microsoft Paint si “veste di nero”: arriva la dark mode su Windows 11

Finalmente è stata introdotta una modalità scura per Microsoft Paint su Windows 11, come ha annunciato Andrea Zanettin.

Oltre alla questione riguardante WinRAR, ci sono altre novità interessanti in arrivo con Windows 11. Ad esempio, il sistema operativo di Microsoft avrà finalmente una modalità scura per Paint, tra i tanti "cambiamenti" che verranno implementati.

Come riportato da The Verge, è stata rilasciata una nuova versione del famoso software per gli utenti Windows Insider. Questo significa che il tema scuro sarà presto disponibile per tutti, dopo una fase di test con gli utenti che hanno deciso di provare le nuove funzionalità del sistema operativo. Ciò avverrà nei prossimi mesi.

I canali del programma Windows Insider coinvolti sono Dev e Canary. Finalmente, dopo tanto tempo, è possibile accedere alle prime versioni del nuovo Paint. Potrete scegliere se adattare le impostazioni di sistema o impostarle manualmente.

Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità nel popolare programma Paint, ma non è l’unica novità. Ci sono anche miglioramenti nei controlli dello zoom, che consentono di regolare il valore personalizzato. Inoltre, con questo aggiornamento, Paint si adatta meglio allo stile di Windows 11. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il blog ufficiale di Windows, dove si trova una descrizione dettagliata della novità.

Il sistema operativo Microsoft, Windows, ha una storia che parte dagli albori fino ad arrivare all’attuale versione, Windows 11. Inoltre, ci sono altri

