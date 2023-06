Motorola Razr 40 Ultra and Razr 40 Officially Launch in Italy: Affordable Foldables with Impressive Features

In Italia sono stati ufficializzati i nuovi modelli di smartphone Motorola razr 40 ultra e razr 40, entrambi con schermo pieghevole e a prezzi accessibili.

Dopo aver dato i primi indizi riguardo ai nuovi prodotti pieghevoli di Motorola, finalmente è giunto il momento tanto atteso per il famoso marchio. Infatti, Motorola ha annunciato l’arrivo in Italia dei suoi ultimi modelli di smartphone pieghevoli, il Motorola razr 40 ultra e il razr 40.

Il Motorola razr 40 ultra ha alcune caratteristiche tecniche interessanti. In particolare, è descritto come lo smartphone pieghevole più sottile del mercato quando è chiuso. Lo schermo interno è un pOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate fino a 165Hz e picchi di luminosità di 1400 nit. Il display esterno è un pOLED da 3,6 pollici con risoluzione 1066 x 1056 pixel e refresh rate fino a 144Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 256/512GB di memoria interna UFS 3.1. La fotocamera posteriore è doppia, con un sensore da 12MP (f/1.5, OIS) e uno da 13MP (f/2.2, ultra-wide 108 gradi, macro). La fotocamera anteriore per i selfie è da 32MP (f/2.4). La batteria è da 3.800 mAh e supporta la ricarica TurboPower a 30W via cavo e 5W wireless.

Il nuovo smartphone presenta molte caratteristiche interessanti come la connettività 5G, la protezione Corning Gorilla Glass Victus, la certificazione IP52, NFC, eSIM, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E e doppi speaker con Dolby Atmos e Spatial Sound. Il sistema operativo è Android 13 e le dimensioni sono di 73,95 x 170,83 x 6,99mm quando è aperto e 73,95 x 88,42 x 15,1mm quando è chiuso. Il peso varia a seconda del colore, con 188,5 grammi per le varianti Black e Glacier Blue e 184,5 grammi per la variante Viva Magenta. Il display esterno permette di giocare a videogiochi come Golf Adventures e Tiger Run, accedere rapidamente a Google News, Spotify e le notifiche in generale, nonché utilizzare Google Maps e Google Wallet. Inoltre, il telefono offre molte opzioni di personalizzazione.

Dal 1 giugno 2023 in Italia sarà disponibile il Motorola razr 40 ultra, uno smartphone pieghevole che viene commercializzato al prezzo di 1.199 euro. Il dispositivo è proposto in tre colori: Black, Glacier Blue e Viva Magenta e il suo costo è simile a quello di altre soluzioni di questo tipo già presenti sul mercato. Inoltre, in occasione del lancio, è stata introdotta una promozione chiamata "Display Protetto", che offre un anno di protezione gratuita per gli schermi a chi acquisterà il razr 40 ultra entro il 31 luglio 2023. In pratica, se il display subisce danni o viene rotto durante questo periodo, la riparazione sarà gratuita.

Non si sa ancora quanto costerà il Motorola razr 40 e quando sarà disponibile effettivamente, poiché queste informazioni verranno comunicate in seguito. Tuttavia, si presume che costerà meno del modello razr 40 ultra. Questa gamma di dispositivi pieghevoli del 2023 potrebbe rendere ancora più interessante il prezzo di partenza dei dispositivi pieghevoli.

Parlando delle specifiche tecniche del Motorola razr 40, troviamo un display interno pOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2640 x 1080 pixel), una frequenza di aggiornamento massima di 144Hz e una luminosità massima di 1400 nit. Inoltre, c’è uno schermo esterno OLED da 1,5 pollici con risoluzione 194 x 368 pixel e refresh rate di 60Hz. Il telefono monta un potente SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna UFS 2.2. La doppia fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 64MP con apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica dell’immagine, e un sensore ultra-wide da 13MP con apertura f/2.2 e campo visivo di 120 gradi. La fotocamera anteriore invece ha un sensore da 32MP con apertura f/2.4. Infine, la batteria da 4.200 mAh supporta la ricarica TurboPower a 30W via cavo e 5W wireless.

Non mancano le caratteristiche tecniche del 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, IP52 e la protezione Gorilla Glass Victus per lo schermo esterno. Le dimensioni dell’iPhone pieghevole sono di 73,95 x 170,82 x 7,35 mm aperto e 73,95 x 88,24 x 15,8 mm chiuso, con un peso di 188,6 grammi. È disponibile in Sage Green, Vanilla Cream e Summer Lilac.

In occasione del lancio del nuovo motto "Bend your limits", Motorola ha presentato la Viva Magenta edition del suo smartphone Motorola edge 40. Questo modello sarà disponibile sul mercato italiano dal 1 giugno 2023 al prezzo di 599 euro. La casa produttrice non ha lesinato in termini di annunci nel campo degli smartphone. Per saperne di più, è possibile consultare il sito ufficiale di Motorola, dove è presente anche un nuovo programma di "Trade In".

