Motorola razr 40 ultra e razr 40: i nuovi foldable dal prezzo accessibile sbarcano in Italia

In Italia sono stati ufficialmente presentati i nuovi modelli di smartphone Motorola razr 40 ultra e razr 40, entrambi dotati di una innovativa tecnologia di piegatura. Nonostante la loro particolarità,

Dopo i primi segnali riguardanti l’introduzione di nuovi prodotti pieghevoli da parte di Motorola, è giunto il momento tanto atteso per il famoso marchio. Infatti, ha annunciato l’arrivo in Italia dei modelli pieghevoli Motorola razr 40 ultra e razr 40.

Il Motorola razr 40 ultra è uno smartphone pieghevole molto sottile quando è chiuso. Ha uno schermo interno pOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e un display esterno pOLED da 3,6 pollici. Il processore è Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 256/512GB di memoria interna UFS 3.1. La fotocamera posteriore è doppia e ha una lente da 12MP e una da 13MP. La fotocamera anteriore è da 32MP per i selfie. La batteria è da 3.800 mAh con supporto alla ricarica TurboPower a 30W via cavo e 5W wireless.

Il telefono ha molte caratteristiche interessanti come il supporto per la rete 5G, la protezione Corning Gorilla Glass Victus, la certificazione IP52, la tecnologia NFC, l’eSIM, il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 6E e i doppi altoparlanti con Dolby Atmos e Spatial Sound. Il sistema operativo è Android 13 e le dimensioni del dispositivo sono 73,95 x 170,83 x 6,99mm quando è aperto e 73,95 x 88,42 x 15,1mm quando è chiuso. Il peso varia a seconda del colore: il modello Black e Glacier Blue pesa 188,5 grammi, mentre il modello Viva Magenta pesa 184,5 grammi. Inoltre, è possibile giocare a alcuni videogiochi sul display esterno grazie alla collaborazione con GameSnacks, tra cui Golf Adventures e Tiger Run. Il display esterno consente anche di accedere facilmente a Google News, Spotify e le notifiche in generale, oltre all’accesso alle app, compresi Google Maps e Google Wallet. È possibile personalizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze.

Dal 1 giugno 2023, in Italia sarà possibile acquistare il Motorola razr 40 ultra al prezzo di 1.199 euro. Questo smartphone pieghevole sarà disponibile nei colori Black, Glacier Blue e Viva Magenta e il suo prezzo si avvicina a quello di altre soluzioni simili sul mercato. In occasione del lancio, è inoltre disponibile la promozione "Display Protetto", che offre un anno di protezione gratuita per gli schermi a coloro che acquisteranno il razr 40 ultra entro il 31 luglio 2023. Se il display dovesse subire danni o rompersi durante questo periodo, la riparazione sarà gratuita.

Parlando del Motorola razr 40, non si sa ancora quanto costerà né quando sarà effettivamente disponibile. Si presume che il prezzo sarà inferiore rispetto al razr 40 ultra, il che rende la gamma di dispositivi pieghevoli del 2023 ancora più interessante dal punto di vista economico. Tuttavia, non è ancora stata comunicata alcuna informazione precisa in merito.

La Motorola razr 40 ha una scheda tecnica che include un display interno pOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ di 2640 x 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e picchi di luminosità di 1400 nit. Inoltre, ha uno schermo esterno OLED da 1,5 pollici con risoluzione di 194 x 368 pixel e refresh rate di 60Hz. Il SoC è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, con 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna UFS 2.2. La fotocamera posteriore è doppia: una da 64MP (f/1.7, OIS) e una da 13MP (f/2.2, ultra-wide, 120 gradi), mentre quella anteriore è da 32MP (f/2.4). La batteria è da 4.200 mAh e supporta la ricarica TurboPower a 30W via cavo e 5W wireless.

Tra le caratteristiche essenziali di questo smartphone troviamo il supporto per le reti 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3, la certificazione IP52 e la protezione del display esterno con Corning Gorilla Glass Victus. Le dimensioni dello smartphone sono di 73,95 x 170,82 x 7,35mm quando è aperto, mentre diventa di 73,95 x 88,24 x 15,8 mm quando è chiuso, con un peso di 188,6 grammi. Le colorazioni disponibili sono Sage Green, Vanilla Cream e Summer Lilac.

Inoltre, durante il lancio con il motto "Bend your limits", Motorola ha presentato la versione Viva Magenta di Motorola edge 40, che sarà disponibile sul mercato italiano dal 1 giugno 2023 al prezzo di 599 euro. L’azienda ha annunciato molte novità nel campo degli smartphone. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di Motorola, che include anche un nuovo programma di "Trade In".

