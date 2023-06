Non resistete al caldo? Approfittate dello sconto del 25% su Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 da Unieuro!

Siete stufi del caldo? Unieuro ha deciso di scontare del 25% il ventilatore smart Xiaomi per rendere più sopportabile la situazione.

Il clima sta diventando imprevedibile, ma se sei stanco del caldo estivo (in un momento in cui si prevedono temperature elevate), potrebbe interessarti sapere che Unieuro ha lanciato uno sconto su un ventilatore smart di Xiaomi. Questo prodotto è molto popolare e sarà utile per rinfrescare l’ambiente in cui ti trovi.

Il ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è disponibile sul sito ufficiale di Unieuro al prezzo di 89,99 euro, invece dei soliti 119,99 euro. Questo significa che il prodotto è scontato del 25%.

Non è necessario fare complicati calcoli per scoprire che lo sconto è di 30 euro. Per chi cerca un ventilatore e apprezza la tecnologia avanzata, questa potrebbe essere un’opportunità interessante. In fondo, questi prodotti hanno sempre un fascino particolare.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 offre diverse funzionalità interessanti. È possibile controllarlo tramite l’applicazione Mi Home, ma anche attraverso Google Assistant e Amazon Alexa. Ad esempio, è possibile regolare manualmente la velocità della ventola da 1 a 100 direttamente dall’app. Se si desidera saperne di più sul prodotto, è possibile visitare il sito ufficiale di Xiaomi, dove si possono trovare maggiori dettagli.

