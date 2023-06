Non sopportate il caldo? Approfittate dello sconto del 25% su Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 su Unieuro!

Ti stai stancando del caldo estivo? Allora ti potrebbe interessare sapere che Unieuro ha applicato uno sconto del 25% sul ventilatore intelligente Xiaomi.

Il clima è instabile in questi giorni, ma se sei stanco del caldo estivo (soprattutto ora che si prevedono temperature record), potresti essere interessato ad approfondire l’offerta di sconto lanciata da Unieuro. La catena di negozi ha messo in vendita un ventilatore smart di Xiaomi ad un prezzo vantaggioso.

Il nuovo ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è disponibile sul sito ufficiale di Unieuro al prezzo di 89,99 euro, invece dei 119,99 euro di listino. Unieuro sta offrendo uno sconto del 25% sul prodotto.

Non c’è bisogno di fare troppi conti per capire che lo sconto è di 30 euro. Questa potrebbe essere un’opportunità interessante per chi cerca un ventilatore e apprezza la tecnologia smart. Questi prodotti hanno sempre un loro fascino.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 ha delle caratteristiche particolari. Può essere controllato dal telefono tramite l’app Mi Home e supporta Google Assistant e Amazon Alexa. Con l’app, si può impostare la velocità della ventola da 1 a 100. Se sei interessato a maggiori informazioni sul prodotto, puoi consultare il sito ufficiale di Xiaomi dove vengono forniti maggiori dettagli.

