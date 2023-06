NVIDIA presenta Neuralangelo: l’IA che trasforma gli oggetti 2D in dettagliati modelli 3D

L’azienda NVIDIA ha recentemente presentato Neuralangelo, un’innovativa Intelligenza Artificiale in grado di trasformare oggetti bidimensionali in tridimensionali.

Insieme a NVIDIA Ace for Games, l’azienda americana ha introdotto anche Neuralangelo, un nuovo tipo di intelligenza artificiale creato da NVIDIA Research che può convertire oggetti bidimensionali in tridimensionali tramite l’uso di reti neurali.

Questo sistema ha la capacità di trasformare i video clip bidimensionali in dettagliati oggetti tridimensionali, come se fossero riproduzioni virtuali realistiche di edifici, sculture e altri oggetti reali.

Neuralangelo è capace di creare strutture tridimensionali con dettagli e trame complesse, proprio come Michelangelo scolpiva incredibili visioni realistiche dal marmo. Ciò che lo rende ancora più interessante è la sua capacità di importare i render 3D nelle applicazioni di progettazione dei creatori, in modo che possano modificarli a loro piacimento per utilizzarli nell’arte, nello sviluppo di videogiochi, nella robotica e nell’industrial design. NVIDIA ha presentato questa innovativa tecnologia in un lungo post sul suo blog ufficiale.

Neuralangelo ha la capacità di analizzare e acquisire anche le texture più complesse e gli elementi come tegole, lastre di vetro e marmo liscio per convertirli dal formato 2D al 3D. Grazie alla precisione elevata delle ricostruzioni tridimensionali, i professionisti e gli sviluppatori possono utilizzarle nei loro progetti.

Secondo il direttore senior della ricerca e coautore del documento Ming-Yu Liu, le funzionalità di ricostruzione 3D offerte da Neuralangelo saranno un grande vantaggio per i creatori. Questo strumento permetterà loro di portare oggetti dettagliati, come piccole statue o grandi edifici, negli ambienti virtuali per videogiochi o altri scopi. In questo modo, sarà possibile ricreare il mondo reale in quello digitale.

Nel video dimostrativo, che è stato mostrato all’inizio, è stato presentato il David di Michelangelo ricostruito con l’ausilio di Neuralangelo. Inoltre, è stato spiegato che questa tecnologia può essere utilizzata anche per ricostruire gli interni ed esterni degli edifici, come ad esempio è stato fatto per il campus della Bay Area di NVIDIA.

NVIDIA ha presentato le sue ultime novità in ambito di supercomputer e intelligenza artificiale al Computex 2023. La società ha fornito ulterior

