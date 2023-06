NVIDIA presenta Neuralangelo: l’IA che trasforma gli oggetti 2D in dettagliati modelli 3D

La compagnia NVIDIA ha recentemente presentato Neuralangelo, un sistema di Intelligenza Artificiale che è in grado di trasformare gli oggetti bidimensionali in quelli tridimension

NVIDIA, l’azienda americana leader nel settore dell’elettronica, ha presentato due nuovi prodotti: NVIDIA Ace for Games e Neuralangelo. Quest’ultimo è un innovativo modello di intelligenza artificiale sviluppato dal dipartimento di ricerca di NVIDIA, che consente di trasformare oggetti bidimensionali in tridimensionali mediante l’utilizzo di reti neurali.

Il sistema è in grado di convertire i video clip bidimensionali in dettagliate rappresentazioni tridimensionali, simili a repliche virtuali di edifici, sculture ed altri oggetti reali, con un alto livello di realismo.

Come Michelangelo che dava vita a incredibili opere realistiche scavando da blocchi di marmo, Neuralangelo crea strutture tridimensionali con dettagli e trame complesse. Gli utenti possono importare i render 3D creati nelle loro applicazioni di progettazione e modificarli ulteriormente per utilizzarli nell’arte, nello sviluppo di videogiochi, nella robotica e nel design industriale. NVIDIA ha descritto queste funzionalità in dettaglio in un lungo post sul loro blog ufficiale.

Il software Neuralangelo ha la capacità di analizzare e riprodurre anche le texture più complesse e gli elementi come tegole, lastre di vetro e marmo liscio, trasformandoli in immagini tridimensionali. Grazie alla precisione elevata delle ricostruzioni tridimensionali, gli sviluppatori e i professionisti possono utilizzarle per i loro progetti.

Secondo il direttore senior della ricerca e coautore del documento, Ming-Yu Liu, le capacità di ricostruzione 3D offerte da Neuralangelo saranno sicuramente un grande vantaggio per i creatori. Questo strumento permetterà di ricreare oggetti del mondo reale in quello digitale, che siano piccole statue o grandi edifici. Grazie a questo, gli sviluppatori potranno importare oggetti dettagliati in ambienti virtuali, come videogiochi o altre applicazioni.

Nel video di presentazione, che è stato mostrato all’inizio, si è visto la ricostruzione del David di Michelangelo. Inoltre, si è spiegato che Neuralangelo può ricostruire anche gli interni e gli esterni degli edifici, come è stato fatto per il campus della Bay Area di NVIDIA.

NVIDIA ha presentato le sue ultime novità riguardanti i supercomputer e l’intelligenza artificiale al Computex 2023. La società ha condiviso

Gli articoli più popolari su NVIDIA.

EVERYEYE.it è un sito internet creato e gestito da HIDEDESIGN S.R.L. dal 2001 al 2023. La società ha una Partita Iva con il numero 05619350720. Sul sito è possibile trovare informazioni sullo staff e i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza, le immagini stock di Depositphotos, le opportunità di lavoro, la privacy, i termini e le condizioni, la cancellazione del profilo e la politica sui cookies. Inoltre, è possibile gest

Per registrarti, devi usare un Account già esistente.

Se possiedi già un account su Everyeye.it, esegui subito l’accesso.

Titolo del profilo utilizzato

La password è

Hai perso la memoria della password?

Ti piacerebbe creare un account?