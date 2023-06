Rai 3 regionale su Smart TV: la nuova frontiera della TV digitale oltre il DTT

Vuoi sapere come guardare Rai 3 regionale sulla tua Smart TV? Ecco una novità che supera il digitale terrestre. Questa informazione è fornita da Andrea Zanettin.

La Rai ha deciso di ampliare la sua offerta televisiva digitale e sta utilizzando metodi di trasmissione diversi dal classico digitale terrestre. Questa decisione ha portato importanti novità per le versioni regionali di Rai 3.

Come abbiamo già detto in passato, la Rai sta ampliando la sua offerta con la tecnologia HbbTV, che combina le trasmissioni digitali terrestri con le funzionalità smart. Questo vale anche per le edizioni regionali del canale, che di solito si trovano al numero 3 del telecomando. Grazie a questa tecnologia, sarà possibile accedere ai contenuti in modo intelligente tramite i televisori connessi a Internet compatibili con HbbTV (a partire dalla versione 2.0.1).

Oggi, il 2 giugno 2023, ci sono stati dei progressi significativi riguardo alla trasmissione regionale dei TG. Infatti, da oggi tutte le edizioni regionali dei TG saranno trasmesse anche tramite un nuovo metodo di trasmissione. Questo metodo consente di trasmettere in diretta, superando eventuali problemi di ricezione del segnale del digitale terrestre in alcune zone.

Per accedere alla diretta del TG regionale preferito su Rai TV+, basta premere il pulsante della freccia verso l’alto del telecomando mentre si sta guardando un canale Rai. Questo servizio è facilmente accessibile e offre anche la possibilità di rivedere le repliche del TG regionale.

È in arrivo il nuovo sistema di trasmissione televisiva digitale terrestre che sostituirà il vecchio standard MPEG-2. Ma cosa comporterà questo cambiamento?

I programmi televisivi che suscitano maggior interesse

EVERYEYE.it è un sito web di proprietà di HIDEDESIGN S.R.L., un’azienda con Partita Iva: 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni sullo Staff e i Contatti, le FAQ, l’Etica e la Trasparenza, nonché immagini Stock di Depositphotos. È possibile lavorare con il sito, ma sono presenti anche informazioni sulla Privacy, i Termini e le Condizioni, la possibilità di cancellare il proprio profilo e la Politica sui Cookies. Inoltre, è

Per registrarti, accedi con un Account già creato.

Se hai già creato un account su Everyeye.it, accedi subito con le tue credenziali.

Identificativo dell’utente

La parola

Hai smarrito la tua password?

Desideri effettuare la registrazione?