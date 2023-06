Sconto del 25% su ventilatore smart Xiaomi da Unieuro: la soluzione al caldo estivo

Siete stufi del caldo? Unieuro ha messo in sconto del 25% il ventilatore intelligente Xiaomi.

Il clima sta diventando imprevedibile, ma se sei stanco del caldo estivo (che si prevede raggiungerà temperature record), potresti essere interessato all’offerta proposta da Unieuro. La nota catena ha deciso di proporre uno sconto sul ventilatore smart di Xiaomi.

Il ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è ora disponibile sul sito ufficiale di Unieuro al prezzo di 89,99 euro, invece dei 119,99 euro di listino. Unieuro sta offrendo uno sconto del 25% sul prodotto.

In effetti, non è necessario fare un calcolo complicato per capire che lo sconto è di 30 euro. Questa potrebbe essere un’opportunità interessante per chi cerca un ventilatore di qualità e apprezza la tecnologia smart. Infatti, i prodotti di questo tipo hanno sempre un certo fascino.

Il ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 ha delle funzionalità particolari. Può essere controllato tramite l’app Mi Home dallo smartphone o con l’assistente vocale di Google e Amazon Alexa. Si può impostare la velocità della ventola da 1 a 100 dall’app. Per maggiori informazioni sul prodotto, si può visitare il sito ufficiale di Xiaomi.

