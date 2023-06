Sconto del 25% su ventilatore smart Xiaomi: l’occasione giusta per combattere il caldo estivo

Se sei stanco del caldo, ti consiglio di dare un’occhiata al ventilatore smart Xiaomi scontato del 25% su Unieuro. L’offerta di Andrea Zanettin potrebbe fare al caso tuo!

Il clima è piuttosto imprevedibile in questo periodo, ma se sei stanco del caldo e delle previsioni di temperature record, potresti essere interessato all’offerta di Unieuro. La nota catena di negozi ha deciso di scontare il ventilatore smart di Xiaomi.

Il nuovo ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è ora disponibile sul sito ufficiale di Unieuro al prezzo di 89,99 euro. Secondo quanto riportato sul sito, il prezzo originale sarebbe stato di 119,99 euro, quindi ora è scontato del 25%.

Non è necessario fare complicati calcoli per capire che lo sconto applicato è di 30 euro. Questa offerta potrebbe essere molto interessante per coloro che stanno cercando un ventilatore e che apprezzano le nuove tecnologie, magari desiderando un ventilatore "smart". In ogni caso, questi prodotti hanno sempre un certo fascino.

Lo Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 ha delle caratteristiche particolari. Può essere controllato tramite l’applicazione Mi Home dal nostro smartphone e supporta anche Google Assistant e Amazon Alexa. In pratica, possiamo impostare manualmente la velocità della ventola da 1 a 100 direttamente dall’app. Se vuoi maggiori informazioni sul prodotto, puoi visitare il sito ufficiale di Xiaomi dove troverai maggiori dettagli.

