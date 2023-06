Sconto del 25% su ventilatore smart Xiaomi: l’offerta di Unieuro per combattere il caldo estivo

Siete stufi del caldo? Unieuro ha ridotto del 25% il prezzo del ventilatore intelligente Xiaomi.

Il tempo sta comportandosi in modo imprevedibile, ma se sei stanco del caldo (in un periodo in cui le temperature stanno raggiungendo livelli record), potrebbe interessarti sapere che Unieuro sta offrendo uno sconto su un ventilatore intelligente di Xiaomi. Questa catena di negozi molto conosciuta ha deciso di proporre un’offerta per aiutare le persone a sopravvivere alle alte temperature estive.

Il ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è disponibile sul sito ufficiale di Unieuro al prezzo di 89,99 euro, invece dei consueti 119,99 euro. Questo significa uno sconto del 25% sul prodotto proposto dalla catena.

Non c’è bisogno di fare complicati calcoli per capire che lo sconto è di 30 euro. Quindi, se sei alla ricerca di un ventilatore e sei interessato alla tecnologia, questa potrebbe essere un’occasione interessante per te. In ogni caso, questo tipo di prodotti è sempre affascinante.

Il ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 ha delle caratteristiche particolari. Può essere controllato tramite l’app Mi Home sullo smartphone, ma anche con Google Assistant e Amazon Alexa. Ad esempio, si può impostare manualmente la velocità della ventola da 1 a 100 tramite l’app. Per maggiori informazioni sul prodotto, è possibile visitare il sito ufficiale di Xiaomi che fornisce tutti i dettagli.

