Sconto del 25% su ventilatore smart Xiaomi su Unieuro: l’ideale per affrontare l’estate bollente

Siete stufi del caldo? Unieuro ha deciso di scontare del 25% il ventilatore smart della marca Xiaomi.

Attualmente il clima è imprevedibile, ma se sei stanco del caldo (soprattutto in un periodo di temperature record), potresti essere interessato a uno sconto offerto da Unieuro. Infatti, la catena di negozi ha messo in promozione un ventilatore intelligent di Xiaomi.

Il ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è disponibile sul sito ufficiale di Unieuro al prezzo di 89,99 euro, invece dei 119,99 euro previsti. L’offerta rappresenta uno sconto del 25% sul prodotto.

Non è necessario fare complessi calcoli per capire che lo sconto è di 30 euro. Questo potrebbe essere un’ottima occasione per chi cerca un ventilatore e apprezza la tecnologia al punto da volerlo smart. Infatti, questi prodotti hanno sempre il loro fascino e potrebbero essere molto allettanti.

Il ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 ha una caratteristica speciale: può essere gestito tramite l’app Mi Home sullo smartphone, così come supporta Google Assistant e Amazon Alexa. Puoi impostare manualmente la velocità della ventola da 1 a 100 dall’app. Per ulteriori informazioni sul prodotto, puoi consultare il sito ufficiale di Xiaomi, dove troverai maggiori dettagli.

